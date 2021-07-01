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Kadının sesine koştular! İnek sağarken korkunç son

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA) |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 0:59 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 0:59

Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde, makineyle inekten süt sağdığı sırada elektrik akımına kapılan Döndü Bozdoğan (36), hayatını kaybetti.


Olay, akşam saatlerinde Ağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Döndü Bozdoğan, evinin yanındaki ahıra girerek makineyle inekten süt sağmaya başladı. Bu sırada Bozdoğan elektrik akımına kapıldı. Kadının sesini duyarak ahıra giren yakınları Bozdoğan'ı yerde yatarken buldu.
 
Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürülen Döndü Bozdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi kadının cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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