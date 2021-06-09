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Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin belirlenmesi komisyonu toplandı

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA) |  09 Haziran 2021 Çarşamba - 20:13 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 20:13

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu toplandı.


Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Komisyona, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Sekreteri Murat Şen, HSK 1'inci Daire Başkanı Halil Koç ve Yargıtay 1'inci Başkan Vekili Eyüp Yeşil sunum yaptı. AYM Genel Sekreteri Murat Şen, mağdurun kadın olduğu durumlarda daha net ve daha hassas değerlendirme yapıldığını ifade etti. HSK 1'inci Daire Başkanı Halil Koç ise cezaların caydırıcılığı ilkesinin bile bazen bu anlamda yetersiz kaldığını ve maalesef şiddetin arttığını söyledi.
 
Yargıtay 1'inci Başkan Vekili Eyüp Yeşil de, Türk Ceza Kanunu yönünden yeni yasanın bu yönde bazı pozitif ayrıcalıklar getirdiğini kaydetti.

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