Kadına yönelik şiddete karşı kurulan komisyon üyeleri belli oldu!
23 Nisan 2021 Cuma - 0:36 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 0:36
Kadına yönelik şiddetin nedenlerini tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’na seçilen Milletvekilleri Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kadına yönelik şiddetin sebeplerini tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu üye seçimine dair karar Resmi Gazete
’de yayımlandı.
Araştırma Komisyonu’nun başkanlığında AKP’li Öznur Çalık yer alıyor.
Meclis Araştırma Komisyonu’na seçilen vekiller şöyle: