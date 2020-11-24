24 Kasım 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.311 -0.28 EURO 9,4700 1.41
USD 7,9630 0.96 ALTIN 464,730 -0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kadına şiddetle ilgili Bakan Soylu'dan flaş açıklama

24 Kasım 2020 Salı - 10:46 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 13:09

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Kadına şiddet) Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte bu meselede samimi bir gayret ortaya koymuştur. Bunun en önemli ve kilit adımı da 2012 yılında kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur. Türkiye'de daha önce örneği olmayan önemli bir adımdır, bana göre de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır." dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle  Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri" programında, 24 Kasım Öğretmenler  Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerin gününü kutladığını söyledi.
 
Öğretmenlerin insan yetiştirdiğine vurgu yapan Soylu,  "Şenay Aybüke  Yalçın gibi Necmettin Yılmaz gibi gencecik yaşlarında bu ülkenin çocukları doktor  olsun, mühendis olsun, bilim insanı olsun, sanatkar olsun diye emek verirken,  hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilmiş tüm öğretmenlerimize de Allah'tan  rahmet diliyorum. Dün annelerinin, babalarının röportajlarını dinledim, bu sabaha  karşı. 'Yine olsa yine öğretmen yapar, yine aynı yere gönderirim' dediler. Biz  asaletli bir milletin evlatlarıyız." ifadesini kullandı.
 
Soylu, 25 Kasım'ın da özel bir gün olduğuna işaret ederek "Bildiğiniz  gibi 25 Kasım, tüm dünyada ve bizde, kadına yönelik şiddetle mücadele günü olarak  ilan edilmiştir. Uluslararası alanda böyle bir gün varsa, demek ki küreseldir ve  tüm insanlığı ilgilendirmektedir. Farklı kültürlerde, farklı zamanlarda bu konuda  yaşanmış pek çok hadise, pek çok mağduriyet var. Kur'an-ı Kerim'de kız  çocuklarının öldürülmemesi, kadınlara güzel davranılması yönünde ayetler, hatta  bizatihi Nisa isminde bir sure var. Yine bu konuda bizzat Resulullah'ın hadisi  şerifleri, ikazları, kendi hayatındaki örnek davranışları, nezaketi ve  hassasiyeti var." değerlendirmesinde bulundu.
 
 "Doğruları aynı anda ve gecikmeden yapmak durumundayız"
 
 Birçok konuda denetim yapılıp sonuç alınabildiğini, daha fazla polisle  sonuçların değişebildiğini belirten Bakan Soylu,  şöyle devam etti:
 
"Ancak burada insanların özel hayatları ve aile hayatları söz konusu.  Burada her şey daha çok polisle olmuyor.  Bu davranışın sebebi nedir,  tetikleyicisi nedir, insanlar hangi psikolojiyle böyle bir suçu işler,  personelimizi, neyi doğru yaparsak neticeyi değiştiririz, topluma, kamu  personeline, sivil topluma hangi mesajı vermeliyiz, personelimizi nasıl  eğitebiliriz, yöneticilerimiz nelere dikkat etmeliler, başka hangi adımları  atabiliriz, dünya bu konuda ne yapıyor,şikayet ve bildirim mekanizmasını  nasıl daha iyi bir noktaya taşırız. İşte bunları doğru değerlendirmek, ve bana  göre en önemlisi, bütün doğruları aynı anda ve gecikmeden yapmak durumundayız.  Şunu kabul etmek gerekir ki Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte bu meselede  samimi bir gayret ortaya koymuştur. Bunun en önemli ve kilit adımı da 2012  yılında kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin  Önlenmesine Dair Kanun'dur. Türkiye'de daha önce örneği olmayan önemli bir  adımdır, bana göre de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır."
  
"Tedbir kararı almakta gecikmeyin"
 
Bakan Soylu, mülki idare amirlerine mağdurlarla ilgili olarak koruyucu  tedbir alabilme imkanı getirildiğini dile getirdi.
 
Mağdur kadınlara yönelik mülki amirlerin yetki ve sorumluluklarını  hatırlatan Soylu, şunları söyledi:
 
 "Mağdur olan kadına ve beraberindeki çocuklara, barınma yeri  sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal  bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi, hayati tehlikesinin  bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına  alınması, kanunun mülki idare amirlerimize verdiği yetki ve sorumluluklardandır.  Yine aynı kanunda kolluk birimlerimize de gecikmesinde sakınca bulunan hallerde  koruyucu ve önleyici tedbir alabilme imkanı getirilmiştir. Bu noktada şunu ifade  etmek isterim, gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz, böyle  bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve  gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken  gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin' demek lazım. Öyle hassas  davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış  şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin. Elbette ki bu konuda  sadece 6284’le sınırlı kalmış değiliz. Yine AK Parti hükümetleri döneminde Kadına  Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları hazırlandı. Üçüncü plan 2016-2020  arasını kapsıyordu, şimdi dördüncüsü hazırlanıyor."
 
 81 ilde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlenecek
 
 Süleyman Soylu, 2019'da İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı  ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak çalışmasıyla "Kadına Yönelik Şiddetle  Mücadele Koordinasyon Planı"nı oluşturduklarını anlattı.
 
   Planın 14 maddesinin İçişleri Bakanlığına ait olmak üzere toplam 75  maddeden oluştuğunu, kurumlar arasında bir de "Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün  Arttırılmasına Dair Protokol"ün imzalandığını belirten Soylu, şunları kaydetti:
 
 "Burada eğitimden risk analizine, veri entegrasyonundan önleyici ve  koruyucu tedbirlere kadar pek çok başlıkta eylem adımı tanımlanmıştır. Yani soyut  kavramlarla oyalanmıyoruz. Bu plan doğrultusunda, hepinizin bildiği gibi 1 Ocak  2020’de bir bakanlık genelgesi yayınladık ve bu konuyla ilgili yeni tedbirleri  hayata geçirdik. Yine bu plan çerçevesinde yayınladığımız genelgeyle, yarın, yani  25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde, saat 10.00’da, konuyla ilgili  farkındalığın arttırılması maksadıyla, tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak, 81 ilde  valilerimizin başkanlığında, ilçelerimizde kaymakamlarımızın başkanlığında  "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme  Toplantısı" düzenlenecek. Bu toplantı sonrasında, il ve ilçelerde, jandarma  ve emniyet birimlerimizde bulunan ilgili büro amirlikleri ve şube müdürlükleri  ziyaret edilecek, istişareler yapılacak, KADES programının tanıtımı ile ilgili  bazı etkinlikler düzenlenecek."
 
Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele  Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri'nde yaptığı konuşmada, özellikle 1 Ocak  genelgesinden sonra, 2015 yılında 81 il merkezinde kurulan "Aile İçi ve Kadına  Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirlikleri"ni ilçe düzeyine genişlettiklerini, bu  alandaki sayıyı 1086'ya çıkardıklarını söyledi. Bunun yanı sıra polis merkezi  amirliklerine gelen mağdurlarla daha etkin iletişim kurmak adına güven masaları  oluşturduklarını ve bu masalarda görev yapmak üzere 3 bin kadın polis memuru  istihdam ettiklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:
 
"Burada maksadımız, ihbar ve şikayet imkanlarını genişletebilmekti. Bu  sayı artışıyla bunu temin edebildik mi? Evet dün de ifade ettim, tekrarında yarar  görüyorum, geçen yılın ilk 10 ayına göre aile içi ve kadına yönelik şiddet  olaylarında başvuru ve ihbar sayısında bu yıl yüzde 37'lik artış görüldü.  Hedefimiz bu artışı sağlamak, örtülü kalan olayları gün yüzüne çıkarabilmek ve  buna devlet olarak tedbir almayı sağlayabilmektir. Bu sayısal artış, bize bu  iletişim kanalların açıldığını, mağdurların emniyet birimlerine daha rahat  ulaşabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte bir başka önemli gelişme yapılan  başvuruların artmasına rağmen, geçen yılın 10 aylık dönemine göre bu yılın 10  aylık döneminde alınan tedbir karar sayılarında ise yüzde 46'lık bir artış  yaşanmasıdır. Demek ki doğru bir istikamette gidiyoruz. Yani yapılan başvurulara  kolluk birimlerimizin de artan bir ilgiyle cevap verdiğini görüyoruz. Aynı  şekilde önleyici tedbir kararı verilen kişi yani şiddeti uygulayan şüpheliye  dönük olarak alınan önleyici tedbir kararlarında da geçen yılın 10 ayına göre  yüzde 70 oranında artış yaşanmıştır."
 
"Devlet bütün etkinliğiyle ve yetkinliğiyle bu konunun üzerindedir"
 
 Soylu, KADES programının da önemine değinerek "Bunu bir nevi panik  butonu olarak düşündük. Başlarda eleştirenler oldu. Verimli olmayacağını  düşünenler oldu. Şu ana kadar bu sayede 48 bin 686 ihbar aldık ve arkadaşlarımız  bunların hepsine koştu. Hatta bu ihbarlara ve diğerlerine daha hızlı müdahale  edebilmek için 963 adet yüksek performanslı motosiklet aldık. Bunların yaklaşık  yarısı, ciddi hayati tehlike barındıran ihbarlardır. KADES programının  halihazırdaki telefonlara indirme sayısı 620 bin 829. Peki yeterli mi? Bana göre  yeterli değil. Bu rakamı bizim bu yılın sonuna kadar 1 milyona taşımamız lazım.  2021 yılına bambaşka başlamamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.
  
 "Bağıran, çağıran, suçunu örtmek için bağırır " diye bir tabir  olduğunu vurgulayan Soylu, şunları söyledi:
 
 "Birtakım ideolojik dernekler var. İşleri siyaset, hükümet, devlet. Ne  güzel bir kadın derneği kurmuşsunuz, buna da ihtiyacımız var. Dün ben 'Erkekler  kendinize gelin' dediğim zaman bir iki dernek, bu kadın cinayeti sayılarını  bilmeden, gazete kupürleriyle beraber ifade eden bize diyor ki 'Siz ne yaptınız?'  Ben size ne yaptığımızı anlatayım. Devlet bütün etkinliğiyle ve yetkinliğiyle bu  konunun üzerindedir. Bu devlet düşmanlığını hakikaten anlamakta zorluk çekiyorum.  Eline yazdığı iki tane dövizle tüm kadın meselesini çözdüğünü zanneden ve batının  kendine üfürdüğü, Avrupalıların kendilerine üfürdüğü birtakım sözlerle, sadece  siyaset ve ideoloji saplantısı içinde bulunanların herhalde Türkiye'de bu  meseleye en ufak bir katkısının olacağını düşünmek saflık olur. Başka hiçbir şey  değil, çırpınıyoruz."
 
"Yapacağımız iş aile kavramına sıkı sıkı sarılmak"
 
 Soylu, bu konuda gayret gösteren kadın dernekleriyle beraber  çalıştıklarını ve her zaman takdir ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:
 
 "Dikkat edin, bu ideolojik kadın dernekleri hiçbir zaman aile  kavramından bahsetmezler. Onlar için aile önemli değil, bizim için aile önemli.  Bizim medeniyetimizin otağ direğidir aile. Tam da bu otağ direğini yıkmak isteyen  Batı ve Avrupa emperyalistidir. Bu kadar açık ve net. Kimi zaman kültürel  baskılarla, kimi zaman ekonomik baskılarla, kimi zaman inancımıza, geleneğimize,  göreneğimize, anne, baba ve ata öğretilerimize saldırarak yıllardan beri dertleri  budur. 'Bu Anadolu coğrafyasının aile kavramını nasıl yok ederiz? Nasıl  parçalarız, nasıl böleriz, nasıl ayrıştırırız ve nasıl yere sereriz?' Bütün  dertleri budur. Yapacağımız tek bir iş var. Aile kavramına sıkı sıkı sarılmak. Bu  coğrafyanın bize bıraktığı en büyük emanetlerden biridir aile kavramı. Anne,  baba, çocuk, dede, hala, nine, amca, yenge, bu bizim varlığımızın sebebidir. Biz  Avrupalılara, batılılara benzemeyiz. Annelerimizi, babalarımızı huzurevlerine  bırakıp on yıllarca yanına uğramayan bir anlayışı taşımıyoruz. Eğer aile  kavramını dört başı mamur bir şekilde yönetebilirsek bu meselelerin önemli bir  bölümünü de çözeriz. Onun için hepimize büyük bir görev düşmektedir. Bu ideolojik  saplantılı olanların ortaya koyduğu süreçlere teslim olmamak gerekir."
  
Özellikle elektronik kelepçe konusunda önemli bir adım atıldığını  belirten Soylu, "İnşallah 1 Ocak 2021 itibarıyla başlayacak. Orada da bir iki  geciktik. Gecikmemizin sebebi kelepçenin yerli ve milli olmasını istememizdir.  Kelepçe var ama biz genişletiyoruz, bin kapasiteli bir kelepçeye ulaşıyoruz. Bu,  bizim için önemlidir." dedi.
  
Soylu, kadına yönelik şiddete karşı birçok çalışma yaptıklarını  vurgulayarak bu amaçla 2018 yılından beri polis ve jandarma olmak üzere toplam  234 bin 815 kolluk personeline eğitim verdiklerini ve bu eğitimler halen devam  ettiğini anlattı.
 
 Bakan Soylu, vakaların risk durumunu belirleyip, vakaya özel koruyucu  ve önleyici tedbirlerin alınması konusunda yol gösterici nitelikte olan "Aile içi  ve Kadına Karşı Şiddet Olay Kayıt Formu"nun güncellenmesi ve yenilenmesi  çalışmalarında da sona geldiklerini kaydetti.
 
Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle  Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri" programında, kadına şiddet  konusunda farkındalık oluşması için acıların yaşanmasını beklememek gerektiğini  vurguladı. Önleyici tedbirlerin önemini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:
 
"Kadına yönelik şiddet, maalesef tweet atılarak halledilebilecek bir  konu değildir. Keşke öyle olsaydı. Hepimiz tweet atarak bu meseleyi çözseydik  veya bir pankart üzerine iki tane slogan yazsak, sloganla beraber bu meseleyi  çözsek. Slogancıların işi değil, bu. Bu mesele, kendini adayanların işidir.  Onların bir işi var, o da şudur, '25 Kasım gelsin. Biz kamunun uygun görmediği  yerlerde toplantı yapalım'. Orada içinde her türlüsü var. İçinde bazen hakikaten  terör örgütüne mensup olanlar ve bu konuda aşırı reaksiyon göstermeye hazır  olanlar, devletle her daim bir meselesi olanlar var. Sürekli karışıyor. Buradaki  normal insanlar gidiyorlar, 10-15, 20'si kalıyor. Onlar da polisle çatışıyor.  Onların tabii gazeteleri, medyaları, milletvekilleri de var. Hemen devletten  şiddet başlıkları atmak için senaryoyu, tiyatroyu hazırlıyorlar. Sanatsal yönleri  de ağır. Böyle bir tabloyu ortaya koyuyorlar ama yapılanlar, gayret  gösterilenler, mücadele edilenler... Anlamıyorum, bu milletten ne istiyorlar.  Hakikaten anlamıyorum."
  
Kurallara uyulduğu taktirde her türlü etkinliğin yapılabileceğine  dikkati çeken Soylu, "Ama dertleri o değil. Dertleri, işi odağından etmek, bizi  konsantrasyonumuzdan uzaklaştırmak, Türkiye'nin bunu konuşup meseleyi özünden  saptırmak. Yapmamız gereken çok iş var. Türkiye'nin de yapacağı çok iş var.  Herkesin gayret göstermesi lazım. Kimseyi ötekileştirmememiz lazım. Bilakis  herkesin el birliği, iş birliğine ve samimi gayretine muhtaç olduğumuz bir  konudur bu. Dolayısıyla burada herkesi samimiyetle yanımızda görmek istediğimizi,  bu alanın kayıtsız şartsız bir işbirliği alanı olmasını arzu ettiğimizi,  huzurlarınızda buradan tekrar ifade etmek isterim." diye konuştu.
 
"Yüzde 24'lük bir düşme var ama bu bizim için yeterli değil"
 
Soylu, kadına şiddet konusunda pek çok çalışma yapıldığını dile  getirerek şunları söyledi:
 
"Elektronik kelepçe uygulaması gündemimizdeki en önemli başlıklardan  birisidir. Halihazırda 15 ilde uygulanan bu sistemin 81 ile yayılması için  arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığımızda, Güvenlik Acil Durum  Merkezi var. Güzel ve yeni yaptığımız bir merkezdir. 'Elektronik Kelepçe İzleme  Birimi'ni de bu merkeze aldık. Oradaki arkadaşlarımız, bu merkezde bunu takip  edecekler. Bu konu da biraz önce bahsettiğim eylem planı çerçevesinde,  bakanlığımız tarafından üstlenilmiş bir konudur ve inşallah en kısa sürede bunun  da rakamlara olumlu yansımalarını görmüş olmayı umuyoruz. Ben olumlu  yansıyacağını düşünüyorum, özellikle elektronik kelepçe meselesinin."
 
Kadına şiddete ilişkin gidişatı ve rakamları her zaman kamuoyuyla  şeffaf bir şekilde paylaştıklarını aktaran Soylu, "Ülkemizde 2016'da 304, 2017'de  353, 2018'de 279, 2019'da 336, 20 Kasım itibariyle de 2020'de 234 kadın, aile içi  ve kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde hayatını kaybetmiştir. Geçen  yılın ilk 10 ay 20 günlük periyodundaki can kaybı 308'di. Bu yıl ise sayı, az  önce ifade ettiğim gibi 234'tür. Yüzde 24'lük bir düşme var ama bu, bizim için  yeterli değildir." dedi.
 
Soylu, bir kadın cinayetinin bile Türk toplumuna yakışmayacağını  belirterek "Elbette kanuni olarak her şeyi yapabilmek, temel sorumluluğumuzdur  ama toplumumuzda her şey, kanunla belirlenmiş değildir. Biz, bir milletiz. Her  şey, suç ve ceza kavramında düşünülmemelidir. Toplum, milletimiz, kendi  otokontrolünü, kendi değerlerimiz çerçevesinde yapabilme kabiliyetine sahiptir.  Biz, böyle bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.
 
"Bu milletin kadınları, böyle bir muameleyle karşı karşıya  bırakılamaz"
 
  Türk milletini ayakta tutan kavramlara sahip çıkmanın önemini anlatan  Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
 "Kadına şiddet, dövmek, şiddet ortaya koymak, bunlar ne demek? Bu  yakışır mı? Bizim anlayışımızla örtüşür mü? Sinirlenecekmiş. Kadına vuracağına  kendine vur, delikanlısın ya. Neyini tatmin ediyorsun? Bu işi yapanlara  sesleniyorum, bizi burada baştan çıkarmasınlar. Onun için biz sorumluluklarımız  yerine getireceğiz. Bu meseleyi çözmek durumundayız. Avrupa'ya ve dünyaya, güya o  gelişmiş, medeniyetleriyle her tarafta övünç duyduklarını ifade eden Avrupa'ya ve  dünyaya, bu meselenin nasıl çözüldüğünü göstermek durumundayız."
 
 Gelecek nesillere her şeyden arınmış, kendi değerleriyle tam anlamıyla  örtüşmüş bir Türkiye bırakmanın önemine değinen Soylu, gelecek nesillerin bu  meselelerle karşı karşıya kalmamasını sağlayacak bir anlayış ortaya koymak  gerektiğini söyledi.
 
 Soylu, yakın tarihte Türkiye'nin birçok olay yaşadığına, bu neslin  sorumluluğunun ağır olduğuna ve bu nesle güvenmek gerektiğine işaret ederek  şunları kaydetti:
 
  "Onlara güvenmek, onların sorumluluklarıyla beraber geleceğe daha  güçlü adım atmasını temin edecektir. Tüm bu cinayetlerde hayatını kaybeden tüm  kadınlara Cenaballah'tan rahmet diliyorum. Bunların tekrar yaşanmamasını  Cenabıallah bize nasip eder. Düşüncemiz, odur.  Bu meselede bizim ilkelerimiz  basit ve nettir, 1 sayısı büyük bir sayıdır. Hedef rakamımız sıfırdır. Bu  milletin her ferdi, hele hele kadınları, böyle bir muameleyle karşı karşıya  bırakılamaz. Bu kadar açık ve net. Özellikle mülki idare amirlerimiz, bu noktada  inisiyatif mercilerisiniz. Lütfen emniyet, jandarma, tüm büro amirlikleri,  karakollar, polis merkezi amirlikleri, en ince detayına kadar bu konuyu takip  etmek sorumluluğunuzdur. 'Aman boş verelim, gönderelim, şöyle yapalım, böyle  yapalım', yapın. Sonra da ertesi gün gazeteleri okuyun. Tedbirimizi alalım,  temkinimizi ortaya koyalım, kurallar ne diyorsa işletelim, ondan sora  adımlarımızı sağlıklı bir şekilde atalım."
 
 Programa çok sayıda kadın mülki idare amiri ve genel müdür ile daire  başkanları katıldı.

ETİKETLER

Kadına şiddet Bakan Soylu açıklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.