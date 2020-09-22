Kadın yolcuya hakaret etmişti! Açığa alındı

İstanbul’daki özel halk otobüsü şoförlerinden biri katlanan bisikletiyle otobüsüne binen kadına ,“Ben alkollü yolcu taşımıyorum. Pis sarhoşlar” diyerek saldırmıştı. O şoför açığa alındı.

Katlanır bisikletlin günün her saati, tüm İETT araçlarında ücretsiz taşınabilmesine rağmen şoför bununla da yetinmeyip “Maymunluk yapıyorsun burada”, “Bunun bir de inerkeni var” diye de hakaret ve tehdit etti. Kadın bisiklet sürücüsünü darp etmeye çalışan maskesiz şoförü, araya giren yolcular engelledi. Olay, bisiklet sürücüsü kadın yolcunun, saldırı anını cep telefonuna kaydedip, sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıktı.

İBB LİSANSI ASKIYA ALDI

Konuya ilişkin İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından açıklama yapıp, “Özel Halk Otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır” sözleriyle, şoförün açığa alındığını duyurdu.

ÖHO SİSTEMİ DEĞİŞİYOR