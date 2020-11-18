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Kadın üreme organlarıyla erkek olarak doğdu, şimdi hamile

Erkek genital organıyla doğan Mikey Chanel, rutin bir kontrolde ‘şans eseri’ yumurtalıkları, rahmi ve döl yatağı tüpleri olduğunu öğrendi ve şimdi hamile. Nadir görülen PMDS adlı sendromla dünyaya gelen Chanel, hayatının bundan sonraki kısmında insanların bu durumu anlaması ve normal karşılaması için çalışacak.

Kadın üreme organlarıyla erkek olarak doğdu, şimdi hamile ERKEK GENİTAL ORGANIYLA DOĞUNCA DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI

Erkek genital organıyla doğan Mikey Chanel adlı gencin hayatı, rutin bir doktor kontrolünde yumurtalıkları, rahmi, rahim boyu ve döl yatağı tüplerinin olduğunu öğrenmesiyle değişti.

Şimdi 18 yaşındaki olan Chanel bir erkek olarak dünyaya geldi, fotoğraftaki gibi bir erkek çocuğuydu ama kendini her zaman diğer erkek arkadaşlarından farklı hissetti. Mirror gazetesine konuşan Chanel, anne karnında ceninken yapılan testler, onun kız olduğunu ortaya çıkarırken, erkek cinsel organıyla doğunca ailesini ve doktorları şaşırttığını anlattı.
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