Kadın üreme organlarıyla erkek olarak doğdu, şimdi hamile

Erkek genital organıyla doğan Mikey Chanel adlı gencin hayatı, rutin bir doktor kontrolünde yumurtalıkları, rahmi, rahim boyu ve döl yatağı tüplerinin olduğunu öğrenmesiyle değişti.Şimdi 18 yaşındaki olan Chanel bir erkek olarak dünyaya geldi, fotoğraftaki gibi bir erkek çocuğuydu ama kendini her zaman diğer erkek arkadaşlarından farklı hissetti. Mirror gazetesine konuşan Chanel, anne karnında ceninken yapılan testler, onun kız olduğunu ortaya çıkarırken, erkek cinsel organıyla doğunca ailesini ve doktorları şaşırttığını anlattı.