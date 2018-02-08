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Kadın teröristleri sahaya sürdüler

08 Şubat 2018 Perşembe - 12:57 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 12:58

Şimdiye kadar ellerine silah aldığı pek görülmeyen terör örgütü DAEŞ’li kadın teröristler, örgütün lideri El Bağdadi’ye mektup yazdıktan sonra çatışmaya başladı.


Terör örgütü DAEŞ’in kadın teröristleri, geçen hafta terör örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi’ye mektup yazarak, erkekler gibi savaşmak istediklerini belirtti. İntikam almak ve erkekler gibi şehit olmak istediklerini öne süren kadınlar ilk kez cephede görüntülendi.
 
Mektuptan bir hafta sonra, Deyr ez Zor’daki DAEŞ’li kadınların çatışmaya girdiğini gösteren fotoğraflar yayımlandı.
 
 
Şimdiye kadar DAEŞ’li kadın teröristlerin ellerine silah aldıkları pek görülmedi. Ancak terör örgütünün gazetesinin Ekim sayısında, kadınların çatışmalara doğrudan katılımının artık zorunlu görüldüğü belirtilmişti.

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