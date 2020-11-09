Kadın kargo paketi kapısına çıkartılmadı diye ortalığı birbirine kattı!

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın kargo paketi evine çıkarılmayınca güvenlik görevlilerine saldırdı, hakaret etti sonra da site girişindeki bariyeri kırdı.
Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Necla A. isimli kadının kargo paketi güvenlik görevlilerine teslim edildi. Necla A. kendisine haber veren güvenlik görevlisinden paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Güvenlik görevlisi kargoyu güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyledi.
Necla A. güvenlik görevlisine gelerek görevlilere hakaret etti. Çılgına dönen kadın güvenlik görevlilerine vurmaya başladı. Öfkesi dinmeyen kadın, daha sonra da site girişindeki bariyeri kırdı. Site yönetiminin haber vermesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları polis merkezine götürdü.