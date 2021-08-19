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Kadın iç çamaşırlarını çalan adam kameraya yakalandı!

DHA |  19 Ağustos 2021 Perşembe - 11:25 | Son Güncelleme : 19 08 2021 - 11:48

Bağcılar'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.


Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.
 
 

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