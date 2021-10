Kadın golfçüler “Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021’’ ile farkındalık yaratmak amacıyla Kemer Country'de sahadaydı

1-31 Ekim “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’’ kapsamında Milliyet Gazetesi ev sahipliği ve Fuska Su ana sponsorluğunda farkındalık yaratmak amacıyla ‘Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021’ organize edildi.

Düzenlenen organizasyona Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ve Fuska Su Türkiye Satış Direktörü Cem Özütok ile çok sayıda davetli katıldı. Turnuvada ise Kemer Country Golf Kulübü Ladies Kaptanı Çağla Metin kaptanlığında sahaya çıkan isimler arasında Dilek Türker, Cansen Başaran Symes, Beyhan Goldman Benardete, Merve Müftüoğlu, Pervin Topbaş, Nursel Çökelek, Zeynep Gazioğlu gibi cemiyet ve iş hayatında tanınmış isimler yer aldı. 14 Ekim Perşembe günü düzenlenen etkinlikte, sahaya çıkan kadın golfçüler büyük ilgi topladı.

Kemer Country Golf Kulübü’nde shotgun formatıyla açılışı yapılan turnuva bitiminde Ladies A Kategorisi kazanan isimler; Tülay Turhan, Şefika Kırçuval ve Nursel Çökelek adına Pervin Topbaş ödüllerini Memeder Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen’in elinden aldı. Ladies B Kategorisi’nde Lone Lassen, Elçin Sönmez ve Berna Karaevli’ye ödüllerini Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman verdi. Ladies C Kategorisi’nde ise Cansen Başaran Symes, Elif Özyuvacı ve Sinem Saraçoğlu’na ödülleri Kemer Country Club Ladies Kaptanı Çağla Metin tarafından takdim edildi. Kemer Country Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer; Ladies Gross ve Longest Drive Ödülü’nü Beyhan Goldman Benardete ve Ladies Nearest To The Pin Ödülü’nü kazanan Ebru Temel’e ödüllerini veren isim oldu.

Oyun sonrası düzenlenen öğle yemeğinde Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman ve Memeder Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ile erken teşhisin önemi, korunma ve tedavi yöntemleri konuşuldu.

Meme Sağlığı Derneği (Memeder) Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen, ilk evrelerde hiçbir belirti göstermeyen meme kanserine karşı kadınların kendilerini muayene etmesinin taşıdığı önemden bahsederken “Kendi kendine meme muayenesi, özellikle dikkat çekmek istediğimiz ana başlıklar arasında. Ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan kadınların yanı sıra yirmi yaşından sonra her kadının kendi meme dokusunu iyi bilmesi ve vücudunda bir farklılık olması durumunda olağandışı dokuları tanıyabilmesi için kendini ayda bir kez muayene etmesi gerekiyor. Muayene alışkanlığının kazandırılmasının asıl hedefi, erken dönemde belirti göstermeyen bu kanser türüne karşı bireylerin kendi vücudunu tanıyarak önlem alması. Bu kontrollerle birlikte kanserden korunmak için hepimizin alabileceği basit tedbirler bulunuyor. Şeker tüketimini doğal yiyeceklerden sağlamak, paketli gıdaları azaltmak, elektromanyetik radyasyon yayan cihazlardan olabildiğince az kullanmak ve sigarasız bir hayat bunlardan bazıları’’ dedi.Pandemi sürecinde stresin yanı sıra kontrollerde yaşanılan zorluklarla birlikte artan oranlara dikkat çeken Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman “Her kadının kendini mutlaka takip etmesini ve düzenli kontrollerini mutlaka aksatmamasının önemine değindi. Özellikle pandemi sürecinde maske kullanımı ve sosyal mesafe kadar mamografinin de öneminin altını çizdi.

Fuska Su Türkiye Satış Direktörü Cem Özütok davetlilere meme kanserinden korunmak için beslenmenin ve su tüketmenin önemini anlattı ve ‘Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası’na katkılarından dolayı Revna Demirören’in elinden teşekkür plaketini aldı.