Kadın girişimciler için düğmeye basıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla 8 bin kişiye farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Daha fazla kadını kooperatifleşme sürecine dâhil etmek için Bakanlık olarak çalışmalarını sürdüklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kadınlarımızın hayatın her alanında daha aktif roller alması için çalışıyoruz. Ulusal eylem planlarımızla her daim bunu destekliyor; farkındalık eğitimlerimiz ve bilinçlendirme faaliyetlerimizle bu süreci kuvvetlendiriyoruz” diye konuştu.

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için tüm paydaşlarla güçlü işbirliği içindeyiz

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarla güçlü işbirliği içinde çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Bakan Selçuk, “Bu yıl Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürüteceğimiz Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi IPA II Programı kapsamında kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapacağız” şeklinde konuştu.

Hali hazırda kooperatif ortağı olan 3.000 erkeğe, kadının güçlenmesi eğitimi

Projenin kooperatif kurmak isteyen, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan kadınlar ile hâlihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadın ve erkeklere yönelik olduğunu vurgulayan Selçuk, “Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin de dahil olduğu proje ile 3.500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadınlarımıza kooperatifçilik eğitimi, hali hazırda kooperatif ortağı olan 1.500 kadınımız ile 3.000 erkeğe ise kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 1.000 kadınımıza yönelik de danışman havuzu oluşturulması ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.