Kadın dizisinin 13. yeni bölümünde Bahar gerçekleri öğrenecek mi?

Kadın Salı akşamları izleyicileri ekrana kilitliyor. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken Kadın dizisi kısa zamanda ilgi odağı haline geldi. Bu akşam yayınlanacak olan Kadın 13. yeni bölümde Bahar'ın tüm gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu oldu.

KADIN DİZİSİ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeliz öğrendiği şeylerden sonra ne yapacağını bilemez ve Şirin ile yüzleşir. Bahar’ın hastalığının belirtileri ise gün geçtikçe artmaktadır. Arif’in her fırsatta yanında olması Bahar’a hastalık sürecinde güç verir. Şirin’in aşırı kıskançlığı Bahar’a zor günler yaşatmaya devam etmektedir. Bahar’ın bir tesadüf sonucu Sarp’ın telefonuyla ilgili ulaştığı bilgi ise kafasını karıştırır.

KADIN 12. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Enver’in ısrarları üzerine Bahar ve çocukların evde kalmasına izin veren Hatice evde huzursuz olmaya başlamıştır. Bahar’ı çok iyi tanıdığını düşündüğü için Bahar’ın her şeye rağmen onlarla beraber kalmak istemesine anlam veremez. Şirin, Enver’e kendini affettirme düşüncesiyle Bahar’a oldukça iyi davranmaktadır.

Bahar, Yeliz’in ısrarları üzerine telefonda gördüğü mesajların tarihlerine bakar ve bir gerçekle yüzleşir. Mesajlar Sarp’ın ölüm tarihinden sonra atılmıştır. Yeliz ise Bahar’a yardım etme düşüncesiyle numaranın kime ait olduğunu öğrenmek ister. Tüm olanlardan sonra iyice köşeye sıkışan Şirin, gerçeklerin ortaya çıkmasını önleyebilecek midir?