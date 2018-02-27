Kadın dizisi 18. yeni bölümde Bahar ne yapacak?

Kadın dizisi 18. yeni bölümüyle bu akşam izlenecek. Fox'un sevilen dizisi Kadın'da eski evine dönen Bahar'ın bundan sonra neler yapacağı merak konusu oldu. İşte Kadın dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Kadın dizisi her Salı Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çeken ve ilgi gören Kadın dizisinde Şirin planlarına devam edecek mi yoksa artık akıllanacak mı? İşte tüm detaylar...

KADIN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Şirin’in son hamlesini kaldıramayan Bahar, çocukları da alıp eski evine döner. Amacına ulaşan Şirin ise bunun sonucunda hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalır. Enver de Bahar ile beraber eski eve döner.