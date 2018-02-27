Kadın dizisi 18. yeni bölümde Bahar ne yapacak?

Kadın dizisi her Salı Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çeken ve ilgi gören Kadın dizisinde Şirin planlarına devam edecek mi yoksa artık akıllanacak mı? İşte tüm detaylar...
KADIN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Şirin’in son hamlesini kaldıramayan Bahar, çocukları da alıp eski evine döner. Amacına ulaşan Şirin ise bunun sonucunda hiç istemediği bir şeyle karşı karşıya kalır. Enver de Bahar ile beraber eski eve döner.
Arif, Bahar’ın iyiliği için dönmemesini istese de bu duruma içten içe sevinir. Alp ise inandığı büyük yalanlara bir adım daha yaklaşmıştır. Enver’in Bahar ile gitmesini kabullenemeyen Şirin, Enver’in eve dönmesi için elinden geleni yapar. Hatice bir tesadüf sonucu Şirin ile ilgili bir gerçekle daha yüzleşir. Hatice’nin öğrendiği şeyden sonra Şirin’e tepkisi bu kez daha ağır olacaktır. Şirin tüm bu olanlardan sonra gerçekten iyileşecek mi? Yoksa yalanlarına devam mı edecek?