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Kadın dizisi 15. yeni bölümde Bahar kaza geçiriyor!

06 Şubat 2018 Salı - 8:59 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 9:06

Kadın dizisinin 15. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Her bölümüyle büyük heyecan yaratan Kadın dizisinde Bahar'ın kaza geçirmesi çocuklarını perişan ediyor. İşte Kadın dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacak olaylar...


Kadın 15. yeni bölümüyle bu akşam Fox TV'de yayınlanacak. Konusu ve oyuncularıyla oldukça beğenilen ve fenomen hale gelen Kadın dizisinde Bahar'ın, Sarp'ı yaşayıp yaşamadığına dair merakı artıyor. İşte tüm ayrıntılar...

KADIN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Ceyda’nın sahnesine giden Bahar, Arif, Enver ve Hatice, Berşan’ın da gelmesiyle oldukça huzursuz olur. Arif’in Berşan’a yaptığı itiraftan sonra ise Bahar ne yapacağını bilemez. Bir tesadüf sonucu Bahar’ın Sarp ile ilgili öğrendiği şey kafasını daha çok karıştıracaktır. Sarp’ın yaşıyor olabilme ihtimali ne olursa olsun onu heyecanlandırmaya devam etmektedir. Nisan ve Doruk’un, Bahar’a onu aradıklarını söylemesi üzerine Şirin neler olduğunu anlayamaz. Hastalık belirtileri iyice artmaya başlayan Bahar ise bu kez çok daha ciddi bir kaza geçirecektir...
 
KADIN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
 
Sarp’ın telefonunu Enver’in gönderdiğini öğrenen Bahar gerçekleri öğrenmek için Enver ile yüzleşir. Enver’in yalan söylemeyeceğini düşünen Bahar, Enver ne derse inanmaya hazırdır. Enver ise Bahar’ın telefonda gösterdiği mesajlardan sonra Şirin’den daha fazla utanmaya başlamıştır. Arif’i çok seven Nisan ve Doruk ise her fırsatta Arif’i görmek ister ve bu durum Arif ile Bahar’ın daha çok vakit geçirmesine neden olur. Şirin, Nisan ve Doruk sayesinde bir açık daha verecektir. İyice köşeye sıkışmaya başlayan Şirin bu olaydan da söylediği yalanlarla kurtulabilecek midir?

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