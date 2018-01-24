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Kadın dizisi 13. son bölümde neler yaşandı? (Kadın 14. yeni bölüm fragmanı)

24 Ocak 2018 Çarşamba - 7:18 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 7:18

Kadın dizisi 13. son bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Fox TV'nin kısa zamanda sevilen Kadın dizisi konusu ve oyuncularıyla oldukça dikkat çekiyor. Heyecanlı olayların ardından Kadın 14. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.


Kadın 13. son bölümüyle dün akşam yayınlandı ve izleyicileri ekrana kilitledi. FOX'un ilgiyle takip edilen dizisi Kadın'da Bahar'ın gerçekleri öğrenip öğrenmediği merak konusu oldu. Kadın dizisinin 14. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

KADIN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 23. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeliz öğrendiği şeylerden sonra ne yapacağını bilemez ve Şirin ile yüzleşir. Bahar’ın hastalığının belirtileri ise gün geçtikçe artmaktadır. Arif’in her fırsatta yanında olması Bahar’a hastalık sürecinde güç verir. Şirin’in aşırı kıskançlığı Bahar’a zor günler yaşatmaya devam etmektedir. Bahar’ın bir tesadüf sonucu Sarp’ın telefonuyla ilgili ulaştığı bilgi ise kafasını karıştırır.
 
Tüm olanlardan sonra Enver, Şirin ve Hatice telefon ile ilgili gerçeği Bahar’a anlatacak mı?

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