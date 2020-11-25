Kadın Destek Uygulaması! KADES uygulaması nasıl indirilir?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma sunulan Kadın Destek Uygulaması (KADES) şiddet veya cinsel saldırı gibi zor durumlarla karşılaşan kadınların kullandığı önemli bir uygulama olarak dikkat çekiyor. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında KADES uygulamasının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Peki, KADES uygulaması nasıl indirilir? İşte KADES Kadın Destek Uygulaması indirme linki!

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemleri engellemek amacıyla Kadın Destek Uygulaması KADES'i devreye aldı. Kadın Destek Uygulaması KADES'in 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında daha çok kişiye ulaşmak amacıyla yaygınlaşması için yeniden gündeme geldi. Peki, KADES uygulaması nasıl indirilir? İşte KADES Kadın Destek Uygulaması indirme linki!

KADES NEDİR?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri birazda olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyorlar.

KADES UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Akıllı telefon kullanıcısı kadınlar, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından “Kadın Destek Uygulamasını (KADES)” indirebiliyor. Kullanıcılar, T.C. Kimlik Numarasını girerek ve EGM tarafından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebilecek. KADES uygulaması ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecek. Emniyet tarafından yardım çağrısı yapıldığı anda olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanıyor.

KADES UYGULAMASI İNDİR!

Emniyet Genel Müdürlüğü Kadın Acil Yardım İhbar Uygulaması App Store ve Google Play'den indirmek mümkün.

KADES UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?