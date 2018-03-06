Kadın 19. yeni bölümde Şirin, Bahar için ilik verecek mi?

Kadın 19. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisinin yeni bölümünde Arif ile Bahar arasında yakınlaşma başlar. İşte Kadın dizisi ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler...
KADIN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Şirin’in yalanlarına daha fazla katlanamayan Hatice, Şirin ile ilgilenmemeye başlar. Bu durumdan rahatsız olan Şirin ise ne yapacağını bilemez. Her şey için Şirin’i suçlamaya başlayan Hatice, Şirin’in Bahar’a ilik vermesini ister. Bahar’dan nefret eden Şirin ise bunu asla kabul etmez. Jale, Bahar’ın hastalığının daha fazla ilerlememesi için de bir an önce bu ilik verme olayını halletmek istemektedir. Bahar’ın mahalleye dönmesi ise Arif ile Bahar’ı yakınlaştırmaya başlar...