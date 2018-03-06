Kadın 19. yeni bölümde Şirin, Bahar için ilik verecek mi?

Kadın 19. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Kadın'da Bahar'ın iyileşmesi için Şirin'den ilik nakli yapılması gerekiyor. Peki Şirin kabul edecek mi? İşte Kadın'da bu akşam yaşanacak olaylar...

Kadın 19. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Fox TV'de yayınlanan Kadın dizisinin yeni bölümünde Arif ile Bahar arasında yakınlaşma başlar. İşte Kadın dizisi ile ilgili merak edilen tüm gelişmeler...

KADIN 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI