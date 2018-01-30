Kadın 14. yeni bölümde Bahar ile Enver yüzleşiyor!

Kadın 14. yeni bölümüyle bu akşam Fox'ta izlenebilecek. Kısa zamanda izleyicilerin gözbebeği olan Kadın dizisinde yine heyecanlı olaylar yaşanacak. Kadın'da bu akşam Bahar, gerçekleri öğrenebilecek mi? İşte yaşanacaklar...

Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Kadın bu akşam ekrana gelecek. Kadın dizisinin 14. yeni bölümünde Enver ile konuşan Bahar'ın Sarp ile ilgili gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği merak konusu oldu. İşte Kadın dizisinde yaşanacaklar...

KADIN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sarp’ın telefonunu Enver’in gönderdiğini öğrenen Bahar gerçekleri öğrenmek için Enver ile yüzleşir. Enver’in yalan söylemeyeceğini düşünen Bahar, Enver ne derse inanmaya hazırdır. Enver ise Bahar’ın telefonda gösterdiği mesajlardan sonra Şirin’den daha fazla utanmaya başlamıştır. Arif’i çok seven Nisan ve Doruk ise her fırsatta Arif’i görmek ister ve bu durum Arif ile Bahar’ın daha çok vakit geçirmesine neden olur. Şirin, Nisan ve Doruk sayesinde bir açık daha verecektir. İyice köşeye sıkışmaya başlayan Şirin bu olaydan da söylediği yalanlarla kurtulabilecek midir?

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?