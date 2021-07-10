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Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurunda hareketli anlar

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA) |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:04 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 22:04

Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü. Denize düştüğü fark edilmeyen kişiyi arkadan gelen yolcu motorundan can simidi atılarak kurtarıldı.


Olay bugün 16:30 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan şehir hatları vapurundan henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen yolcu, yine Kadıköy-Eminönü seferi yapan yolcu motoruna alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişi,  can simidi atılıp motora alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişinin kurtarılma çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Kadıköy Eminönü yolcu
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