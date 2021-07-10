Olay bugün 16:30 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan şehir hatları vapurundan henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen yolcu, yine Kadıköy-Eminönü seferi yapan yolcu motoruna alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişi, can simidi atılıp motora alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişinin kurtarılma çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurunda hareketli anlar
Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurunda hareketli anlar
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA) | 10 Temmuz 2021 Cumartesi - 22:04 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 22:04