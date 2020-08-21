Kadıköy'deki gözaltına alınma görüntüleri olay olmuştu! O polisler göreve iade edildi

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de bir kadına müdahalesi tepki çeken ve görevden uzaklaştırılan 2 polisin göreve iade edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos 2020 tarihinde R.B. isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.