İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadıköy ilçemizde 19 Ağustos 2020 tarihinde R.B. isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" denildi.
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- Kadıköy'deki gözaltına alınma görüntüleri olay olmuştu! O polisler göreve iade edildi
Kadıköy'deki gözaltına alınma görüntüleri olay olmuştu! O polisler göreve iade edildi
21 Ağustos 2020 Cuma - 22:50 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 22:50