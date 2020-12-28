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Kadıköy'de yaşlı kadın 9'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

DHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 1:29 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 1:29

Kadıköy'de Gül Açar(80), henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşadığı 9 katlı binanın en üst katındaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti.


Olay saat 22.30 sıralarında Kadıköy Bostancı Mahallesi Çağlar Sokak'ta bulunan 9 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan yaşlı kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle oturduğu daireden aşağı düştü.  Apartman sakinleri büyük bir gürültü duyarak sesin geldiği otoparka baktıklarında yaşlı kadını, otoparktaki bir otomobilin üstünde gördü. Apartman sakinleri olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

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Kadıköy Gül Açar daire
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