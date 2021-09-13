Kadıköy'de uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Fikirtepe 'de bulunan 3 farklı adrese 26 Temmuz tarihinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Devriye ekipler, Güvenlik Büro ve Narkotik şube ekiplerinin katıldığı operasyonda narkotik köpeği arama yaptı. Adreslerde yapılan aramalar sonucunda toplam 1 kilogram 100 gram uyuşturucu madde ve 3 hassas terazi ele geçirildi.