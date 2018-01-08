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Kadıköy’de silahlı saldırı: 2 yaralı

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 19:06 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 19:12

Kadıköy’de bir iş yerini basan silahlı kişi, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak bulunan emekli özel harekat polisi tarafından etkisiz hale getirildi


Alınan bilgiye göre, akşam saat 18.00  sularında Kozyatağı Mahallesi Bayar Caddesi’ndeki tanıtım ve pazarlama şirketine  silahlı baskın düzenleyen Nevzat Güntekin, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak  bulunan emekli Özel Harekat Polisi Ömer Tatar’ı bacağından yaraladı. 
 
 İş yeri sahibi Mutlu Karakaya’yı vurmayı hedeflediği iddia edilen  saldırganş, daha sonra Ömer Tatar tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda  güvenlik görevlisi emekli polis, silahla ayağından yaralanırken, saldırgan şahıs  da darp sonucu kafasından yaralandı.
 
Durumun komşular tarafından polise bildirilmesiyle olay yerine çok  sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere  kaldırılırken, polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
 
 Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı  bildirildi.  
 
  
 

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Kadıköy silahlı saldırı İstanbul
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