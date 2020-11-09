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Kadıköy'de korkutan siren sesinin nedeni belli oldu!

DHA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 1:12 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 1:12

Kadıköy Koşuyolu’nda arıza nedeniyle çalan siren panik yaşanmasına neden oldu. Siren sesinin, Koşuyolu Kalp Hastanesi kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle olduğu ortaya çıktı


Olay eski Koşuyolu Kalp Hastanesi civarında saat 00.00 sıralarında yaşandı. Hastane binasına kurulan alarm sistemindeki arıza nedeniyle siren çalmaya başladı. Siren sesini duyan çevre sakinleri panik yaşadı. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından siren sesinin duyulduğu sırada cep telefonuyla görüntü alırken bazı vatandaşlarda panikle dışarı çıktı. Bir süre sonra arıza giderilince siren sesi kesildi. Vatandaşlar da evlerine döndü.

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Kadıköy Koşuyolu Siren sesi
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