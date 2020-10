Kadıköy'de klasik otomobillerden Cumhuriyet konvoyu

Klasik otomobil ler Hasanpaşa’da Kadıköy Belediyesi önünde bir araya geldi. Cumhuriyetin kuruluşunun 97'inci yılı dolayısıyla onlarca klasik otomobil yollara çıktı.

Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen klasik otomobil bir araya gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nı coşkuyla kutladı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen programa klasik otomobil tutkunları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Klasik otomobiller, renkli görüntüler eşliğinde Kadıköy caddelerinde konvoy halinde ilerledi.Çevredeki vatandaşlarda cam ve balkonlara çıkarak elerindeki bayrakları sallayarak kutlamalara katıldı.Yol boyunca vatandaşlara nostaljik anlar yaşatan klasik otomobillerden oluşan konvoy geçişi Hasanpaşa’da sona erdi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Serkan Okay da “Cumhuriyetimizin 97. Yılı anısına İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir konvoy oluşturduk. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının bize yaktığı Cunhuriyet meşalesini, gelecek nesillere taşımak adına her yıl olduğu gibi bayraklarla balonlarla süslenmiş araçlarımızla Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya çalışacağız” diye konuştu. Yeliz Çalış “Çok mutluyuz,Cumhuriyetin 97.yılı. Çocuklarımızı da getirdik bu güzel güne.Koronavirüsün bir an önce bitmesi ve daha büyük coşkuyla daha kalabalık kutlamak istiyoruz “diye konuştu.