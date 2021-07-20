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Kadıköy'de iki otomobil kundaklandı!

Mustafa ESEN / İSTANBUL, (DHA) |  20 Temmuz 2021 Salı - 0:24 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 0:24

Kadıköy'de park halinde bulunan 2 otomobil, kundaklanarak yakıldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı.


Olay, Göztepe Mahallesi Evsen Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın otoparkında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Apartmanın otoparkına giren kimliği belirsiz bir kişi, otoparkta bulunan 2 otomobili ateşe vererek uzaklaştı. Otomobiller alevlere teslim olurken, apartmanda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 
 
Yaşanan kundaklamanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Görgü şahitlerinden bilgi alan ekipler, otomobilleri yakan kişi ile ilgili araştırma başlattı. Öte yandan, bir hafta önce de benzeri bir kundaklama girişiminin olduğu öğrenildi.

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