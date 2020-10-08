Gazetevatan.com » Yaşam » Kadıköy'de hareketli anlar....
Kadıköy'de hareketli anlar....
İstanbul Kadıköy'de korku dolu anlar yaşandı. Yaya olarak kaçarken bir apartmana saklandı. Saklandığı apartmanda yakalanan zanlıyı linç edilmekten polis kurtardı.
Kadıköy'de elinde muşta olan bir kişi kuyumcuyu soymaya çalıştı. Yaşanan arbedede kuyumcu başından yaralanırken, kaçan şüpheli saklandığı bir apartmanda yakalandı. Kuyumcunun yakınları şüpheliyi darp etmeye çalıştı, polis engelledi. Başından yaralanan kuyumcunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.