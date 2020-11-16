Gazetevatan.com » Gündem » Kadıköy'de deniz çekildi, tedirginlik yaşandı
Kadıköy'de deniz çekildi, tedirginlik yaşandı
İstanbul Kadıköy'de sahillerde deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıktığını gören vatandaşlar tedirgin oldu. Yaşanan durumun depremle ilgili olmadığını belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, " Yılın bu zamanlarında yağışlara bağlı olarak meteorolojik şartlardan dolayı ve karadan denize doğru olan rüzgarlarda sular çekilir. Su çekilmesini depreme bağlayamayız" dedi. Deniz seviyesinde yaşanan değişiklik havadan da fotoğraflandı.
Kadıköy, Caddebostan ve Suadiye Sahillerinde deniz seviyesinde değişiklikler meydana geldi. Deniz suyunun çekilerek kayalıkların ortaya çıkması bazı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.