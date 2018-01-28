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Kadıköy'de 17 yaşındaki kıza saldıran zanlı tutuklandı

28 Ocak 2018 Pazar - 16:56 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 17:01

Kadıköy'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. ikinci kez sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan A.K.G'nin yumruklu saldırısına uğramıştı. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına almış, zanlı sevk edildiği adliyede serbest kalmıştı. Dün tekrar gözaltına alınan A.K.G. bugün tekrar sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklandı.  

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