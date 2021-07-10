10 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.378 0.39 EURO 10,2990 -0.17
USD 8,6550 -0.43 ALTIN 503,330 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kadıköy'de 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi

DHA |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 14:57 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 15:01

Kadıköy'de bulunan bir sahafta, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından aranan 12 adet "Kadı Hücceti" ele geçirildi.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Temmuz'da Kadıköy Caferaga Mahallesi Mühürdar Sokak'ta bulunan, bir sahafa baskın düzenlendi.
 
 
Yapılan aramalarda, "2863 Sayılı Kanun Kapsamında olan ve Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivleri tarafından da aranan 12 adet Osmanlı Devleti'nde "Kadı Hücceti" olarak adlandırılan belgeler ve bu belgelerin kayıt altına alındığı "Kadı Sicili/Şeriye" olarak adlandırılan klasör ele geçirildi. Belgelerde, Kastamonu Vilayeti Cide kazasında görevli Kadılar tarafından görülen davalara ait kararların yazılı olduğu da tespit edilirken İsmail Lütfü S., gözaltına alındı.
 

ETİKETLER

kadıköy tarihi değer osmanlı arşivleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.