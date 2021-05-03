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Kadıköy Caddebostan Sahili'nde salya artışı

Gamze ŞİMŞEK- Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 16:18 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 16:18

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyaları Kadıköy Caddebostan Sahili'ni kapladı. Denizin üzerini saran sarı tabaka bugün de yoğun bir şekilde görüldü.


Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kadıköy Caddebostan Sahili'ni kapladı. Denizin üzerini saran sarı tabaka sahilde bugün arttı.
 
Deniz canlıları için tehlike oluşturarak etrafa kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi. 
 
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Marmara Denizi deniz salyaları Caddebostan Sahili
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