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KADES uygulamasını 2 milyon 500 bin kadın telefonuna indirdi

AA |  28 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:10 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 11:10

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını yaklaşık 2 milyon 500 bin kadının telefonuna indirdiğini ve uygulamanın şiddeti önlemede etkili olduğunu belirtti.


Çalık, AA muhabirine, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada acı bir  gerçek olduğunu, gelişmiş, gelişmekte ve az gelişmiş ülkeler dahil olmak üzere  bunun eğitim, makam, tanımadığını anlattı.
 
Kadınların özellikle ev içerisinde şiddete maruz kaldığını, kadınların  gördüğü şiddetin yüzde 70'inin ev içerisinde olduğunu ifade eden Çalık,  "Özellikle kadınlarımızın en korunaklı olduğu yerde ailenin ve evin içinde şiddet  görmesi hepimizin yüreğini dağlıyor." dedi.
 
Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunu TBMM'de tüm siyasi  partilerin katılımıyla kurduklarını, komisyona ilgili ve yetkili tüm kurumları  davet ederek dinlediklerini belirten Çalık, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti  önleme için AK Parti hükümetlerinin 2002 yılından bu yana yasal düzenlemeler  yaptığını hatırlattı.
 
Çalık, "2004 yılında Anayasanın 10. maddesinde yapmış olduğumuz  değişiklikle 'kadın ve erkek eşit haklara sahiptir ve devlet bunu sağlamakla  mükelleftir' ifadesini anayasamıza ekledik. Yine 2010 yılında yaptığımız  değişiklikle 'kadın erkek fırsat eşitliği konusunda alınacak pozitif kararlar  eşitlik ilkesine aykırı değildir'i anayasamıza derç ettik." diye konuştu.
 
2006 yılındaki Başbakanlık genelgesinin kadına yönelik şiddeti  önlemenin bir devlet politikası haline getirilmesi açısından önemli bir metin  olduğunu anlatan Çalık, "Başbakanlık genelgesi sonrasında eylem planlarımız  hazırlandı. En son Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geçen ay 4. eylem planımız  açıklandı ve kadına yönelik şiddeti önlemek için 4. eylem planımızı başlattık."  dedi.
 
Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonunda Aile ve Sosyal  Hizmetler Bakanının dışında farklı bakanları da dinlediklerini hatırlatan Çalık,  "Mili Eğitim, İçişleri ile Adalet Bakanlarımızı, Diyanet İşlerini, YÖK'ü, medyayı  ve sivil toplum örgütlerinin her birini ayrı ayrı dinledik. Yapılan çalışmaların  neler olduğunun ve hangi bakanlık hangi işleri yapıyor, bunları dinledik.  Uygulamalardan kaynaklı yasada, Anayasada, eylem planlarında var olmasına rağmen  uygulamadan kaynaklanan eksiklikleri tespit ettik. Anayasa, yasa ve genelgemiz  elimizi çok güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.
 
2,5 milyon kadın KADES'i indirdi
 
Komisyon olarak dinlemedikleri iki kesim bulunduğunu aktaran Çalık,  şunları kaydetti:
  
"Mağdurlarımızı ve görsel medyada şiddeti dinleyen medya  mensuplarımızı dinleyeceğiz. Saha ziyaretlerimiz olacak. Uygulamadan kaynaklanan  aksaklıkları görmek adına tatbikatlar yaparak nerede ne aksıyor görelim. Ekim  ayında saha ziyaretlerimizi yaparak raporumuzu tamamlamış olacağız. Önleyici,  koruyucu ve eğitici tedbirler olmak üzere her kurumda varsa gördüğümüz  eksiklikleri raporumuza derç edeceğiz."
 
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadına yönelik şiddetin incelenmesi  ve şube müdürlüklerinin kurulduğunu, kolluk kuvvetlerinin özel eğitimlere tabi  tutulduğuna işaret eden Çalık, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması var. Yaklaşık 2,5 milyon  kadın telefonlarına KADES uygulamasını indirmiş vaziyette ve ciddi manada da  şiddete maruz kalan mağdurların, kadınlarımızın indirdikleri uygulamalarla  şiddeti önlediklerini görüyoruz."

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TBMM Öznur Çalık İçişleri Bakanlığı KADES KADES uygulaması
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