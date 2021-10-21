KADES'e uluslararası ödül

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen, kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sağlayan KADES mobil uygulaması, uluslararası alanda da takdir topladı. Paris 'te düzenlenen Akdeniz Parlamenterler Asamblesi 15'inci Genel Kurulu Toplantısı'nda KADES, 'Covid-19 salgınında ulusal yardım hatları ve akıllı telefon uygulamalarıyla aile içi şiddetle mücadele' kapsamında ödüle layık görüldü. Ödül, 18 Kasım'da Roma 'daki İtalya n Parlamentosu'nda düzenlenecek törenle verilecek.

KADES'E 215 BİN 387 İHBAR

Mobil uygulama KADES, halen 2 milyon 659 bin 12 kişi tarafından kullanılıyor. Emniyet ve jandarma personeli, bugüne kadar KADES üzerinden yapılan 215 bin 387 ihbara müdahale etti. Anında olay yerine yönlendirilen ekipler, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesini sağladı.

Öte yandan aile içi ve kadına yönelik şiddet geçmişi veya şiddet uygulama ihtimali yüksek kişilerin takibinin sağlanması amacıyla oluşturulan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi'nde ise bugüne kadar 667 olayın takibi yapıldı. 425 kişinin elektronik kelepçe ile izlenmesi tamamlanırken 242 kişinin ise takibine devam ediliyor.

AKDENİZ PARLAMENTERLER ASAMBLESİ

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve siyasal konularda iş birliği sağlanması amacıyla 2005 yılından bu yana faaliyet yürüten Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin 29 üyesi ve 4 gözlemci üyesi bulunuyor.

Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin üye ülkeleri şöyle: