Her insanın doğum tarihi, adı ve soyadına göre yaşamın kadersel etkileriyle betimlenen sayılar bulunuyor. Belirli yöntemlerle bu sayılar bulunarak, insanın şifresinin çözülmesi amaçlanıyor. Sayılar ve ortaya çıkardıkları geometrik ilişkiler hayatın içinde yer alıyor. Numeroloji ile hayat şekillendirilip, buna göre yollar çizilebiliyor. Hayatın kırılma noktaları, kişisel yıl ve özellikleri numeroloji sayesinde çözülebiliyor. Numerolojik sistemde 1'den 9'a kadar sayılara anlamlar yüklenmiştir. Bu rakamlara ek olarak “değişmez sayı” olarak adlandırılan 11 ve 22 sayıları buluyor. Sayılara yüklenen anlamlar sabittir. Hesaplama sonunda bulunan sayının karşısındaki anlam sizin karakterinizi ve yaşam yolunuzu çiziyor. Peki, Kader sayısı nasıl hesaplanır? Numeroloji hesaplama ve sayıların anlamları...

Sayı ve harflere anlam yükleyerek, belirli hesaplarla insanların kader ve karakterlerinin hesaplama işlemine numeroloji denir. Bu işlem Türk İslam kültüründe ebced, Avrupa ’da numeroloji olarak biliniyor. Evrende her harf ve sayının bir anlamı vardır ve bunlar birer gezegenle ilişkilendirilmişlerdir.

Numerolojide her harfe karşılık gelen bir sayı bulunuyor. Bu sayılara da belirli anlamlar yüklenmiştir. Pisagor tekniği kullanarak doğum tarihi, ad ve soyadınızı tek haneli sayıya indirerek hayatınızdaki önemli tarihleri, kaderinize etkileri ile ilgili bilgileri edinebiliyorsunuz. Peki, Kader sayısı nasıl hesaplanır? Numeroloji hesaplama ve sayıların anlamları...

KADER SAYISI NASIL HESAPLANIR?

Numerolojik sistemde 1'den 9'a kadar sayılar ve bunlara ilave olarak sadece 11 ve 22 sayıları yer alır. Her sayının açıkladığı bir kişilik oluşumu vardır.

Doğum tarihinizi gün / ay / yıl olarak yazın. Hesaplamak için sadece tarihi ve sayıları toplayın. Örneğin siz 31 Ekim 1973 doğumlusunuz (Ekim 10ncu ay olur ).

31 / 10 / 1973

(31 = 3+ 1 = 4) + (1+0= 1) + (1973 = 1 + 9 + 7 + 3 = 20 = 2 + 0 = 2)

4 +1 + 2 = 7

Bu durumda sizin doğum tarihinize göre numerolojik sayınız 7 olur. Şimdi yukarıdaki hesaplama yöntemine göre sayınızı öğrenin.

Numerolojik sistemde 1'den 9'a kadar sayılar ve bunlara ilave olarak sadece 11 ve 22 sayıları yer alır. Her sayının açıkladığı bir kişilik oluşumu vardır. 11 ve 22 sayılarına "değişmez sayı" denir. Hesaplama yapıldığında, son sayı 11 veya 22 olduğunda bunlara ait yorumlar okunmalıdır.

DOĞUM SAYISI 1

Yaratıcılık, bağımsızlık, özgünlük, ego, kendine düşkünlük. Bu insan doğal bir liderdir. Kendine yeterlidir ve hırslıdır. İş hayatında aşırılıklardan, hükmedici davranmaktan ve acelecilikten kaçınmalıdır.

Meslekler: Elektrik mühendisi, cerrah, büyükelçi, iş adamı, bilim adamı, araştırmacı, lider, kaptan.

DOĞUM SAYISI 2

Sezgi, iş birlik anlayışı, tasarım ve kavrama, aşırı duyarlılık, bağımlılık. Bu insan sevgi dolu, barış yanlısı, eleştirici ve ideal ortaktır. Detaylara gömülmekten ve yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.

Meslekler: Turizmci, gazeteci, şarkıcı, dansçı, yazar.

DOĞUM SAYISI 3

Sanat kabiliyeti, sosyal kişilik, dostluk meyli, yüzeysellik, ziyankarlık. Bu insan dışa dönüktür. Hayatı ve eğlenceyi sever. Yaratıcı ve duyarlıdır. Rutinden hoşlanmaz. Kendine disiplin uygulamayı öğrenmelidir.

Meslekler: Öğretim üyesi, avukat, yargıç, büyükelçi, asistan, polis, felsefeci, bankacı, reklamcı.

DOĞUM SAYISI 4

Pratiklik, uygulayıcılık, güvenilirlik, bükülmezlik, Sağlamlık. Sıkı bir çalışandır. Her şeyin başarılmasını ister. İyi bir arkadaş ve candan olmayı öğrenmelidir. Güvenlik duygusunun aşırılığından sakınmalıdır.

DOĞUM SAYISI 5

Özgürlük, uyum kabiliyeti, gezginlik, değişkenlik, erotizm meyli. Cesur, yürekli ve ikna edici bir kişiliktir. Güzel şeylerden ve bunlara sahip olmaktan hoşlanır. Can sıkıntısından fazla etkilenir. Bunun aşırılığından sakınmalıdır. Kolayca amacından sapması olasıdır.

DOĞUM SAYISI 6

Aşk, sorumluluk, anlayış, her işe karışmak, kıskançlık. Sıcak, koruyucu ve mutlu kişiliktir. Güvenilir ve sağlam yapıdır. Sevdiği insan için her türlü fedakarlığı yapar. Kendini aşırı kötümser hissetmekten ve başkaları tarafından istismar edilmiş duygusundan arınmalıdır.

Meslekler: Kuyumcu, mühendis, mimarlık, gıda müfettişi, roman yazarı, bürokrat, sanatçı.

DOĞUM SAYISI 7

Ruhsallık, zihni analizcilik, zeka, eleştiricilik, sır saklama ve baskıcılık. Derin bir düşünürdür. Ruhsal meyillidir. Eksantrik ve değişkendir. Soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır. Yalnızlıktan ve iyi şeylere sahip olamama duygusundan arınmalıdır.

DOĞUM SAYISI 8

Yöneticilik yetenekleri, organizasyon yeteneği, güçlülük, maddi ve adil. Güçlü, kararlı ve sonuca giden kişiliktir. Para ve maddi konularda başarılıdır. Amacının karşısında gördüğü insanlar için duygusuz davranma meylinden arınmalıdır.

DOĞUM SAYISI 9

Sanatkar, hümanist, romantik, duygusallık, konfor, sezgili, duyarlı ve yaratıcı kişiliktir. Dünyaya kendini kanıtlamak için savaşır. Kötü alışkanlıklarından kurtulmak ve hayatın küçük detaylarından fazla etkilenmemek için çalışmalıdır.

DOĞUM SAYISI 11

Sezgi gücü, vatanperverlik, keşif yeteneği, duyarlılık, fanatik . Hayalci ve öngörülü kişiliktir. Sanatkardır. Bilinç üstü gelişmiştir. Çok gergin ve aşırı duyarlı olmaktan korunmalıdır.

DOĞUM SAYISI 22

Pratik bir idealist, maddi alanda üstünlük, çabuk, zengin olabilen, saldırgan. Amacına bağlı ve pratik kişiliktir. Global düşünce tarzına sahiptir. Çok erken dünyaya gelmiş olmak duygusundan ve geleceğe fazla düşkün olmaktan sakınmalıdır.

Numeroloji;

* Zayıf noktalarınızı anlayarak yeteneklerinizi geliştirmenizi sağlar.

* Hayat yolunda hangi alanda güçlük çekeceğinizi ve test edileceğinizi anlamanıza yardımcı olur.

* Önemli kararlar için doğru zamanlamayı belirlemenize yardımcı olur.

* Hangi günler pozitif enerji yüklü olacağınızı söyler

* Negatif ve olumsuz enerji yüklü günlerinizi size söyleyerek önlem almanızı sağlar.

* Karşınızdaki insanlar hakkında ön bilgi sahibi olmanızı sağlar.