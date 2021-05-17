Kademeli normalleşmenin ilk gününde nikah dairelerinde yoğunluk

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'Kademeli normalleşme' sürecinin başlamasıyla nikah dairelerinin önünde yoğunluk oluştu. Tam kapanma döneminde nikah tarihi alıp, nikahlarını kıydıramayan çiftler, yeni nikah günü almak için evlendirme dairelerine geldi. Şişli Evlendirme Dairesi'ne gelen çiftler de HES kodlarını okutup, ateşleri ölçülerek tek tek içeri alındı. 1 Haziran'a kadar çiftler hafta içi iki şahit ile nikahlarını kıydırmaya devam edecek.

"BU GİDİŞLE ÖNCE BALAYINA GİDECEĞİZ SONRA EVLENECEĞİZ"

Evangelia Bülbüloğlu "Biz nikahımızı erteledik. Koronavirüs başladığından beri bir sene kendi kafamızda ertelemiştik. 2020'de evlenecektik. 2021'e aldık. Vefatlarımız, kayıplarımız oldu. 16 Nisan'da evlenecektik. 21 Mayıs'a ertelemiştik. Şimdi 21 Mayıs'ta ertelendi. Yine sıra bekliyoruz. 15 Haziran için balayı programı almıştık. Bu gidişle önce balayına gideceğiz. Sonra evleneceğiz. Ben zaten korona oldum. O da araya girince ertelemek zorunda kaldık. Eşim diğer nikah dairesinde bekliyor. Ben buradayım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Zor bir durum. Eşim de denizci. İzin alması da zor. Evi dayadık döşedik. Mecbur eve geçtik, kira ödüyoruz. Şu an çok güç. Sıkıldık beklemekten." dedi.

"BALAYI İPTAL, EV İPTAL, HER ŞEY ERTELENDİ"