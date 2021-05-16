16 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2920 0.22
USD 8,4700 -0.37 ALTIN 501,370 0.41
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kademeli normalleşmede 1 Haziran sonrası belli oluyor! Atılacak yeni adımlar...

16 Mayıs 2021 Pazar - 17:04 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 17:04

Koronavirüs salgınında tam kapanma sonrası yeni bir dönem başlıyor. Kademeli normalleşmeye geçisin ilk günü 17 Mayıs Pazartesi olarak belirlendi. İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak geçiş süreci ile ilgili detayları paylaştı. Böylece belirsizlik ortadan kaldırıldı. Şimdi tüm Türkiye yarın yapılacak Kabine toplantısına kilitlendi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemiyle yarın Külliye'de toplanacak. Kabine toplantısında, 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi koronavirüsle mücadele olacak.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.
 
Kademeli normalleşme ay sonuna kadar devam edecek
 
Günlük 10-12 bin bandındaki vaka sayısını daha da aşağı düşürmek amacıyla, ay sonuna kadar kademeli normalleşme tedbirleri ile devam edilecek.
 
1 Haziran sonrası uygulanacak tedbirler belli olacak
 
Kabine toplantısında 1 Haziran sonrası, yani yaz aylarında hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek.
 
Toplantıda, esnafın durumu da masaya yatırılacak. Normalleşme adımları kapsamında iş yerlerinin açık kalması için atılacak adımlar değerlendirilecek.
 
 
Aşılama süreci de ele alınacak
 
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı sayısı 26 milyona yaklaştı. Sinovac ve BioNTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede toplantıda, Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
 
Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
 
Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.

ETİKETLER

kademeli normalleşme normalleşme yasak kabine kabine ne zaman 1 haziran 1 hazirandan sonra
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.