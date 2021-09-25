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KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayraktar, Hatay'ı ziyaret etti

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 14:37 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 14:37

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Eğitime Destek Platformu'nun konuğu olarak Hatay'ı ziyaret etti.


KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, ilk olarak KADEM Hatay Temsilcisi Selma Tunç, KADEM Yönetim Kurulu üyeleri ve Genç KADEM ile Suriye'nin  İdlib bölgesinde KADEM desteğiyle yaptırılan okulda eğitim gören çocuklara  gönderilmek üzere hazırlanan çanta ve kırtasiye malzemelerini paketledi.
 
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Hatay Temsilciliğinde, ailesinde  işlenen cinayetin diyeti olarak çocuk yaşta evlendirilen son "ödek kızı" Hatice  Yakut'la da bir araya geldi. 2004 yılında Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma  kurslarına katılarak okuma yazmayı öğrenen ardından da kendi hayatını kaleme alan  Yakut'un hikayesinin KADEM tarafından çekilen belgeseli, BM Kadının Statüsü  Komisyonu etkinliğinde gösterilmişti.
 
Bayraktar, daha sonra Hatay Milli İrade Platformu çatısı altında ve  KADEM Hatay Temsilciliği ev sahipliğinde düzenlenen, Eğitime Destek Platformu  istişare toplantısına katıldı.
 
Hatay programı çerçevesinde Genç KADEM ve KADEM iletişim ekibi, Suriye'nin İdlib bölgesinde KADEM desteğiyle yapılan, 700 öğrencinin eğitim  gördüğü okulu ziyaret ederek, hem çocuklarla vakit geçirdi hem de öğrenciler için hazırlanan eğitim setlerini dağıttı.

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KADEM Sümeyye Erdoğan Bayraktar Eğitime Destek Platformu
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