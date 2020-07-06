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KADEM, sosyal medyadaki "şiddet dili"ne karşı harekete geçti

AA |  06 Temmuz 2020 Pazartesi - 11:34 | Son Güncelleme : 06 07 2020 - 11:34

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Üslub-u beyan ayniyle insandır." diyerek, "Küfürsüz hayat mümkün" kampanyasını başlattıklarını belirterek, "Bu kampanya ile dijital mecralarda gittikçe normalleşen son derece rahatsız edici küfürlü üslup ve içeriklerin kullanımını azaltmayı, hatta tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." dedi.


Gümrükçüoğlu, kadın, aile, gençlik ve eğitim gibi birçok alanda  faaliyet gösteren 53 sivil toplum kuruluşunun (STK) desteğiyle sosyal medyadaki  cinsiyetçi, argo, küfürlü ve şiddet içerikli söylemlere son vermeye yönelik  başlatılan  kampanyaya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
 
KADEM'in, kadının insanlık onuruyla yaşamasına hizmet eden bir sivil  toplum kuruluşu olduğunu ve kadın hakları alanında farkındalık çalışmaları  yürüttüğünü anımsatan Gümrükçüoğlu, bu çalışmaları yürütürken kadını erkekten  ayırarak yalnızlaştıran, ona bütün dünya ile tek başına mücadele etmesi gereken  bir rol yüklemekten uzak duran bir tavrı benimsediklerini söyledi.
 
Kadınların Türkiye'de ve dünyada sadece kadın oldukları için belli  ayrımcılıklara maruz kaldıklarını her gün farklı şekillerde, farklı mecralarda  gördüklerini dile getiren Gümrükçüoğlu, bu ayrımcılığın en çok hissedildiği  alanlardan birinin de sosyal medya olduğuna işaret etti.
 
"Sosyal medya kullanıcıları insani değerlerini yitirebiliyor"
Sosyal medyanın, yapısı itibarıyla kişilerin gerçek hayatlarının  dışında sanal kimliklere ve tıpkı kimlikleri gibi sanal duygularına da ev  sahipliği yapabildiğini belirten Gümrükçüoğlu, şöyle konuştu:
"Kullanıcılar kendilerini ifade ederken bazen bu illüzyonda kaybolup  insani değerleri yitirebiliyorlar. Zaman zaman büyük çoğunluğu kadın bedeni  üzerinden ifadesini bulan hakaretler; adap bilmeyen, söz söyleme becerisi zayıf,  öfkesini kontrol edemeyen kişilerce, karşısındakine üstünlük sağlama yöntemi  olarak kullanılıyor. Bazı kişiler muhatabının yüzüne söyleyemeyeceği, ağza  alınmayacak küfürleri ve hatta tecavüz tehditlerini anonim hesaplar arkasına  gizlenerek ekrana yazmakta bir beis görmüyor ."
 
Gümrükçüoğlu, günlük konuşmalara dahi yerleşen, bazen şaka yollu  kullanılan bu kaba ve sert ifadelerin kadınların aşağılandığı bir zihniyeti açığa  çıkardığına, kadını nesneleştiren bu bakışta onun insan olmaktan doğan kişilik  hakları ve bu haklara saygının yer almadığına dikkati çekti.
 
"Ayrımcılık, aşağılama, küfür ve hakareti durdurmak mümkün"
İnsanın sözüyle kullandığı kelimelerle kendi değerini gösterdiğini  ifade eden Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:
"Kadın erkek ayırt etmeden kelimelerimizde gerçekleştireceğimiz bir  arınma hali hepimiz için zorunludur. Bu arınma dilimize, geleceğimize,  çocuklarımıza ve insanlığa olan borcumuzdur. Bizler buradan hareketle 'Üslub-u  beyan ayniyle insandır.' diyerek 'Küfürsüz hayat mümkün' kampanyasını başlattık.  Bu kampanya ile dijital mecralarda gittikçe normalleşen son derece rahatsız edici  küfürlü üslup ve içeriklerin kullanımını azaltmayı hatta tamamen ortadan  kaldırmayı hedefliyoruz. Hayatın hemen her alanında karşılaştığımız, sosyal  medyada ise salgın gibi yayılan ayrımcılık, aşağılama, küfür ve hakareti  durdurmanın mümkün olduğuna inanıyoruz."
 
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, "Herkesi sosyal medyayı  edep ve ahlak kurallarına uygun bir şekilde kullanmaya, kadının cinsel obje  olarak görülüp sürekli aşağılanmasına karşı tavır almaya, aynı fikirde olmasa  bile hiç kimseye küfür yoluyla hakaret edilmesine göz yummamaya, küfür, taciz,  tehdit içeren paylaşım gördüğü zaman şikayet etmeye ve kötü örnekler yerine iyi  örnekleri çoğaltmaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.
 
Gümrükçüoğlu, böylelikle sosyal medyada eleştirinin, ayırıcı ve  kutuplaştırıcı yönünü değil, yapıcı yönünü ön plana çıkararak tartışma adabını da  güçlendirebileceklerine inandıklarını belirtti.
 
"Ahlak yoksunu furyaya birlikte 'Dur' demeliyiz"
Sosyal medyada yaşanan bu sözel şiddetin zaman zaman tanınan, bilinen  kişilere de vahşice uygulandığına şahit olduklarını dile getiren Gümrükçüoğlu,  "Siyasi kimliği ve ideolojisi sebebiyle ya da sırf bir siyasinin yakını olduğu  için kadınlar ahlaksız ifadelere maruz kalabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Esra  Albayrak ve Özlem Zengin hanımefendilerin yaşadığı gibi bu ahlaksız dil ve söylem  hızla yayılırken, söz konusu edilen kadınlar nesneleştirilerek gözü dönmüş  kişilerin nefret objesi haline getirilebiliyor. Bunu hiçbir hal ve durumda kabul  etmemiz mümkün değildir. Toplum olarak bu insanlıktan uzak ahlak yoksunu furyaya  birlikte 'Dur' demeliyiz." ifadesini kullandı.
 
Akıl ve vicdan sahibi herkes gibi hiçkimsenin cinsiyetinden ötürü  aşağılanmasını, küçümsenmesini ve ötekileştirilmesini kabul etmediklerini  vurgulayan Gümrükçüoğlu, herkesin, insan olmaktan kaynaklanan doğal haklarının  yegane sahibi olduğunun, güçlünün zayıfı ezdiği durumlara insanlık olarak seyirci  kalınmaması gerektiğinin altını çizdi.
 
"Adap geleneğinin sosyal mecralarda da yaşatılmasını amaçlıyoruz"
Gümrükçüoğlu, "Bu kampanyayla kadın haklarını ve onurunu savunan bir  dernek olarak bizler, ulusal ve uluslararası STK'larla birlikte hareket ederek  güçlü bir itiraz geliştirdik. Hepimizin ortak amacı kültürümüzün bir parçası olan  adap geleneğinin sosyal mecralarda da yaşatılması ve toplumsal huzuru koruyan bir  dilin bu alanlara da hakim olmasıdır." dedi.
 
KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, kampanyayı dijital  mecralara uygun, özellikle gençlerin dikkatini çekecek şekilde Türkçe'den her  türlü hakaret ve cinsiyetçi aşağılamayı temizlemeye yönelik içeriklerle  besleyeceklerini, farklı etkinlik ve çalışmalarla çok geniş kitlelere duyurmaya  çalışacaklarını belirtti.
 
Sadece kadına değil, gencinden yaşlısına kadar her canlıya kıymet  verdiklerini ve sebebi ne olursa olsun şiddetin önlenmesi için ellerinden geleni  yaptıklarını anlatan Gümrükçüoğlu, "Bizim 'Herkese karşı her türlü şiddete son.'  düsturuyla verdiğimiz mücadele hepinizin bildiği 'Deniz Yıldızı'nın hikayesinden  de ilham alır. Elbette şiddet kadim bir tehdit, tamamen ortadan kaldırılması güç  ama gücümüzün yettiği kadar deniz yıldızlarını denizle buluşturarak onların  yaşamasını sağlayabilir, yani tek tek kişilerin hayatında çok şey  değiştirebiliriz." şeklinde konuştu.
 

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KADEM sosyal medyada şiddet dili
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