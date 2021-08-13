KADEM'in Girişimcilik Kampı başvuruları başladı

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Teknokent, Bilişim Vadisi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenecek girişimcilik kampı, kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlıyor.

Bu yıl "Projeni Geliştir, Tarihi Sen Değiştir" sloganıyla 6'ncısı organize edilen projeyle kadınların girişimcilik cesaretini artırmak ve projelerini, istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmelerine destek olmak hedefleniyor.

İlk başvuru sürecinin sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonucu kampa katılmaya hak kazanan 30 girişimci kadın, 7 gün süreyle eğitim e tabi tutulacak.

11-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek kampta, ön elemeleri geçen 30 kadın girişimciye, "Girişimcilik ve Start Up Ekosistemi", "Start Up Analizi ve Teknolojik Olgunluk", "Girişimcilikte Liderlik", "İş Fikirleri Swot Analizi", "İş Hukuku ve Mentörlük" gibi pek çok konuda eğitim verilecek.

Kamp sonunda hakem heyetinin değerlendirmeleri sonunda seçilen 5 başarılı proje sahibine, bir yıl içinde ulusal ve uluslararası destek programlarından destek alması durumunda 50 bin TL ödül verilecek.