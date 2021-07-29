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Kadavradan rahim naklinde iyi haber

29 Temmuz 2021 Perşembe - 10:26 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 10:26

Türkiye’de kadavradan ikinci rahim nakli yapılan 32 yaşındaki Havva Erdem, yoğun bakım servisinden çıkarılarak, klinikteki steril odaya alındı.


Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki 40 kişilik ekip tarafından salı günü yapılan ve 8,5 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilen Havva Erdem, ameliyattan 24 saat sonra uyandırıldı.
 
Erdem, dün saat 21.00 sıralarında, ameliyat sonrası bulunduğu yoğun bakımdan çıkarılarak, klinikteki servis odasına alındı. Erdem'in tedavisi, steril odada devam edecek. 
 
Havva Erdem'in sağlık durumuna ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin beklendiği gibi ve yolunda olduğunu söyledi. 
 
 
 

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