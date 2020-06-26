Kadavradan rahim nakli nedir? Kadavradan rahim nakli nasıl yapılır? Kadavradan rahim nakli yapan doktor!

Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür eden Sert ailesi, bebeğe de onun adını verdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün düzenleyecekleri basın toplantısıyla gelişmeleri duyuracak.

KADAVRADAN RAHİM NAKLİ NEDİR?

(Eski kadavra) Hayatta olmayan donörler olan organlar tarafından canlı tutulur beyin ölümü ilan edilen insanlar ve vantilatörler onlar nakli için kesilebilir kadar ya da diğer mekanik mekanizmalar. Bunun dışında potansiyel havuzu artırmak için bağış-sonrası dolaşım ölüm-vericilerden (eski olmayan kalp-yenerek vericilerden) kullanımının artmasıyla, orada son 20 yıldır ölen vericilerden çoğunluğunu oluşturdular ölü donörler, beyinde-kök donörün nakli talebinin büyümeye devam ettikçe. 1980'lerde beyin ölümü tanınması önce, tüm ölen organ bağışçıları dolaşım ölüm ölmüştü. Bu organlar beyin ölümü donörden organlara aşağı etkilerini göstermektedir. Örneğin, bağış-sonrası circulatory- ölüm kullanılarak karaciğer nakli yapılmış hastalar (DCD) alograftlar biliyer komplikasyonlar ve PNF bağış-sonrası beyin ölümü (DBD) allogreftlerinden önemli ölçüde daha düşük dokunun canlı kalmasını sahip olduğu gösterilmiştir. Ancak, uygun organların kıtlığı ve herhangi bir potansiyel olarak uygun bir organ olarak kabul edilmelidir bekleyen ölenlerin sayısı göz önüne alındığında.

2016 yılında bir rahim olmadan doğdu bir kadın bir rahim başarıyla ölmüş bir donörden nakil vardı. bağışlanan rahim başarıyla gebeliği sürekli.

ORGAN NAKLİ NASIL YAPILIR?

Organ nakli , bir bir tıbbi prosedür organı bir gövdeden çıkarılır ve bozuk bir ya da eksik bir organ değiştirmek için, bir alıcının vücut yerleştirilir. Donör ve alıcı aynı yerde olabilir veya organlar bir taşınabileceğidir donör başka bir konuma sitenin. Organlar ve / veya dokular aynı kişinin vücut içinde nakledilen denir autograf . Son zamanlarda, aynı türden iki grubu arasında gerçekleştirilir nakli denir yabancı dokuları . Allogreftlerin ya bir Canlı ya da kadavra kaynağından olabilir.

Başarıyla nakil edilmiştir Organlar dahil , böbrekleri , beyni , karaciğeri , akciğeri , pankreas , bağırsak ve timus . Dokular dahil kemik , tendon (her ikisi de kas-iskelet sistemi greft adlandırılır), kornea , deri , kalp kapakçıkları , sinirler ve damarlar. Dünya çapında, böbrekler, karaciğer ve ardından kalp ardından en sık nakil organlardır. Kornea ve kas-iskelet sistemi greft en yaygın olarak nakledilen dokular; Bu on kat daha daha fazla organ nakli çoğunluktadır.

Organ bağış, yaşıyor olabilir ölü beyin dolaşım ölümü aracılığıyla, ya da ölü. Kalp atışı kesilmesinden son 24 saat kadar - Doku beyin ölümü gibi, dolaşım ölüm kalıp vericilerden elde edilebilir. Organların aksine, (kornealar hariç) çoğu dokular korunabilir ve onlar "banked" olabilir, yani en fazla beş yıl süreyle saklanır. Transplantasyon beraberinde getirmektedir biyoetik nakli için organları için rıza nakli gereken bir organ için verilmelidir ve nasıl ölüm tanımı, ve ödeme gibi konularda. Diğer etik sorunlar nakli turizm (tıbbi turizm) ve organ tedarik veya transplantasyon oluşabilir ki burada daha geniş sosyoekonomik içerik bulunmaktadır. Özel bir problem, bir organ ticareti . Hastalara sahte umut uzatarak değil etik sorunu da vardır.

Transplantasyon hekimliği modern tıbbın en zorlu ve karmaşık alanlarından biridir. Tıbbi yönetimi için anahtar alanlardan bazıları sorunları vardır nakli reddi vücut bir olan sırasında, bağışıklık tepkisini muhtemelen başarısızlık ve hemen alıcıdan organı çıkarmak için gereğini nakli için lider, nakledilen organa. Mümkün olduğunda, transplant reddi ile azaltılabilir serotip en uygun alıcı ve verici arasındaki eşleşme tespit etmek ve kullanımı yoluyla bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar .

2011 YILINDA DA DENENMİŞTİ

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan Derya Sert'e, 2011 yılında kadavradan alınan rahim, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren ameliyatla nakledildi. Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle yapılan nakil sonrası Mustafa Sert ile evli olan Derya Sert, bebek sahibi olması için birkaç kez denenen embriyo transferi sonucu gebe kaldı; ancak kese büyüyemediği için gebelik sonlandırıldı.