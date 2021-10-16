Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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Kaçak geçiş yapmaya çalışan 3’ü FETÖ, 2’si DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı
16 Ekim 2021 Cumartesi - 13:43 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 13:43