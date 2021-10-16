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Kaçak geçiş yapmaya çalışan 3’ü FETÖ, 2’si DEAŞ mensubu 10 kişi yakalandı

16 Ekim 2021 Cumartesi - 13:43 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 13:43

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ ve 2’si kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu 10 kişinin yakalandığını açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden 3’ünün FETÖ, 2’sinin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi" denildi.
 

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