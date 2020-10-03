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Kaçak diş muayenesi yapılan adrese baskın

DHA |  03 Ekim 2020 Cumartesi - 18:41 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 18:41

Güngören'de yabancı uyruklu şüpheliler tarafından kaçak diş muayenesi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, dişçi koltuğu ve muayene ünitesi ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.


Mareşal Çakmak Mahallesi Cem Sultan Sokak'ta kaçak diş muayenesi yapıldığı belirlenen adrese 11 Eylül Cuma günü operasyon düzenlendi. Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, baskın yaptıkları adreste Suriye uyruklu Marek Akmasrı ve Muaz Almasrı adlı şüphelileri gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda dişçi koltuğu, muayene ünitesi ve tedavide kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Güngören İlçe Sağlık görevlilerine teslim edildi. 

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Güngören yabancı diş muayenesi
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