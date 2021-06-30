Kaç puanla hangi liseye gidilir 2021? 200, 250, 300, 350, 450 puanla hangi liseye gidilir? 2021 lise taban puanları!

Kaç puanla hangi liseye gidilir? Liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri merak içinde sorgulanıyor. Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapıldı.1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavı sonuçları bugün açıklandı. Peki LGS 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir?
LGS 2021 SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
LGS PUAN HESAPLAMA
2021 LGS kılavuzu içerisinde paylaşılan bilgilere göre Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması şu şekilde yapılıyor;
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı
Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle,
17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?
2021 yılı yüzdelik dilimler ve taban puanları henüz açıklanmadı.
2020 YILI YÜZDELİK DİLİMLER VE TABAN PUANLARI ÖRNEKLERİ
Okul Adı
Okul Türü
Öğretim Süresi
Öğretim Şekli
Yabancı Dili
Kont.
Taban Puanı
En Düşük Yüzdelik
En Yüksek Yüzdelik
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
Fransızca
100
494,937
0,02
0,01
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
Almanca
180
492,5054
0,04
0,01
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
Almanca
68
489,3159
0,08
0,01
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
136
489,3159
0,08
0,01
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi
Fen Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
204
485,0102
0,15
0,01
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi
Fen Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
170
481,8214
0,22
0,01
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
Almanca
204
479,9473
0,26
0,04
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
136
477,4969
0,35
0,08
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
306
470,3572
0,59
0,09
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
170
467,3894
0,71
0,14
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
180
466,9054
0,74
0,01
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi
Fen Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
204
464,7581
0,85
0,09
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
272
463,6419
0,89
0,26
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
204
462,3265
0,97
0,26
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi
Fen Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
180
461,4682
1,01
0,07
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
136
459,7828
1,11
0,3
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
136
459,7828
1,11
0,2
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
Fransızca
34
457,9093
1,21
0,82
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi
Anadolu Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
238
456,2329
1,31
0,29
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
200
454,6319
1,42
0,26
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Erkek
İngilizce
30
452,8025
1,54
0,01
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi
Fen Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
170
452,3997
1,56
0,43
İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hazırlık + 4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
60
452,2444
1,58
0,45
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi
Fen Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
204
451,8375
1,61
0,33
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
280
447,3809
1,94
1,14
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi
Fen Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
180
445,9095
2,07
0,41
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi
Fen Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
204
443,289
2,29
0,78
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
280
441,7156
2,42
0,97
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi
Anadolu Lisesi
4 yıl
Kız/Erkek
İngilizce
280
441,5439
2,44
1,12
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam Hatip Lisesi
2019 MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI LİSTESİ