Kaç puanla hangi liseye gidilir 2021? 200, 250, 300, 350, 450 puanla hangi liseye gidilir? 2021 lise taban puanları!

Lise taban puanları merak ediliyor. Puanına göre uygun bir liseye girmeye çalışan öğrenciler, arama motorları yardımıyla kaç puanla hangi liseye gidilir sorusuna yanıt arıyor. LGS sınavında 500 tam puandır. 6 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sonuçlarının açıklanmasıyla tercihlerini yapacak adaylar LGS taban, tavan ve yüzdelik dilimleri öğrenmeye çalışıyor. Peki, LGS 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir?

Kaç puanla hangi liseye gidilir? Liselerin taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri merak içinde sorgulanıyor. Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 Pazar günü yapıldı.1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavı sonuçları bugün açıklandı. Peki LGS 250, 300, 350, 400, 450, 500 puanla hangi liseye gidilir?

LGS 2021 SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS PUAN HESAPLAMA

2021 LGS kılavuzu içerisinde paylaşılan bilgilere göre Liselere Geçiş Sınavı puan hesaplaması şu şekilde yapılıyor;

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı

Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle,

17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

2021 yılı yüzdelik dilimler ve taban puanları henüz açıklanmadı.

2020 YILI YÜZDELİK DİLİMLER VE TABAN PUANLARI ÖRNEKLERİ

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 100 494,937 0,02 0,01 İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 180 492,5054 0,04 0,01 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 68 489,3159 0,08 0,01 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 489,3159 0,08 0,01 İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 485,0102 0,15 0,01 İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 481,8214 0,22 0,01 İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Almanca 204 479,9473 0,26 0,04

İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 477,4969 0,35 0,08 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 470,3572 0,59 0,09 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 467,3894 0,71 0,14 İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 466,9054 0,74 0,01 İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 464,7581 0,85 0,09 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 272 463,6419 0,89 0,26 İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 462,3265 0,97 0,26 İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 461,4682 1,01 0,07

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 459,7828 1,11 0,3 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 459,7828 1,11 0,2 İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Fransızca 34 457,9093 1,21 0,82 İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 456,2329 1,31 0,29 İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 200 454,6319 1,42 0,26 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek İngilizce 30 452,8025 1,54 0,01 İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 452,3997 1,56 0,43 İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 452,2444 1,58 0,45

İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 451,8375 1,61 0,33 İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 447,3809 1,94 1,14 İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 445,9095 2,07 0,41 İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 443,289 2,29 0,78 İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 441,7156 2,42 0,97 İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 441,5439 2,44 1,12 İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi

2019 MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI LİSTESİ