Kaç kişi aşı oldu? Aşılanan kişi sayısı canlı takip edilebiliyor! Covid aşı takip ile toplam aşı olan sayısı…

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı aşı sayacı hazırladı. Koronavirüs aşı sayacı sayesinde anlık olarak kaç kişinin aşı olduğu görülebiliyor. Düzenli olarak yenilenen sayfa üzerinden aşılanan kişi sayısı canlı takip ediliyor. Peki kaç kişi aşı oldu? İşte toplam aşı olan sayısı…

Koronavirüs aşısı Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Aşı takvim içerisinde yer alan bilgilerde ilk olarak sağlık çalışanları aşılandı. Toplu aşı uygulamalarında bugün ikinci gün. Sağlık Bakanlığı ise “covid19asi.saglik.gov.tr” adresi üzerinden bir sayaç oluşturdu ve düzenli olarak bu sayacı yenileyerek kaç kişinin aşı olduğunu anlık görüntüleyebiliyor. İşte Covid aşı takip sistemi ile aşılanan kişi sayısı…

Toplam aşı olan sayısı kaç oldu?

Bakanlık tarafından paylaşılan ilgili adreste yer alan sayaca göre 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 14:08 itibariyle 505 bin 467 kişi şimdiye kadar Türkiye’de aşı oldu. Dünya genelinde bu rakam şimdilik 30 milyona yaklaştı.

Aşı sayacını canlı olarak takip etmek isteyen kişiler “covid19asi.saglik.gov.tr” adresi üzerinden sayacı takip edebilirler.

AŞI SAYACI İÇİN TIKLAYINIZ

18 yaş ve üzerindeki kişilere dört hafta ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak uygulanacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.