Kabus geçen yıl bugün başladı! Türkiye'de ilk koronavirüs vakası...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasını 11 Mart 2020 saat 00:45?'de yaptığı basın toplantısında açıklamıştı. Bu sürerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Koca "Gecenin bu saatinde açıklamamın bir sebebi var" diyerek duyurmuştu.
İLK VAKA AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE GELEN BİR KİŞİDE GÖRÜLMÜŞTÜ
Bakan Koca, Avrupa'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edildiği açıklamıştı. Hasta ve yakınlarının karantina altında olduğu bilgisini vermiş ancak hastanın hangi şehirde olduğu bilgisini paylaşmamıştı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, bir erkekte görüldüğünü, genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Diğer yandan koronavirüse yakalanan kişinin çevresindekilerin de gözetim altına alındığını açıkladı. Koca ilk açıklamasında "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir" demişti.
12 MART 2020'DE KISITLAMALAR BAŞLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'ta Türkiye'de ilk kez bir koronavirüs vakası görüldüğünü kamuoyuyla paylaşmasının ardından 12 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de ilk kısıtlama kararları devreye girdi. Kademeli olarak gerçekleştirilen kısıtlamalar zamanla genişletildi.
ÇİN'DEN ALINAN İLK PARTİ HIZLI TANI KİTLERİ 23 MART'TA TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Çin'den temin edilen 2 milyon adet 15 dakikada corona virüs tespiti yapan hızlı tanı kitinin ilk partisi Turkish Cargo'ya ait kargo uçağıyla sabaha karşı Türkiye'ye getirilmişti. Kitlerin alımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiği öğrenilmişti.