Kabus geçen yıl bugün başladı! Türkiye'de ilk koronavirüs vakası...

Tarih 11 Mart 2020, Türkiye'de ilk koronavirüs vaka sayısının ardından tam bir yıl geçti. Bakan Koca "Gecenin bu saatinde açıklamamın bir sebebi var" diyerek duyurmuştu. O günden bu güne can kayıpları 29 bini aştı. Vaka sayısı ise 10 Mart 2021 tarihi itibariyle 2.807.387'yi buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs (Kovid-19) vakasını 11 Mart 2020 saat 00:45?'de yaptığı basın toplantısında açıklamıştı. Bu sürerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Koca "Gecenin bu saatinde açıklamamın bir sebebi var" diyerek duyurmuştu.

İLK VAKA AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE GELEN BİR KİŞİDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca, Avrupa'dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edildiği açıklamıştı. Hasta ve yakınlarının karantina altında olduğu bilgisini vermiş ancak hastanın hangi şehirde olduğu bilgisini paylaşmamıştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, bir erkekte görüldüğünü, genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Diğer yandan koronavirüse yakalanan kişinin çevresindekilerin de gözetim altına alındığını açıkladı. Koca ilk açıklamasında "Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmuştur. Ulusal bir mücadele edeceğiz, risk somut tedbirler ise basittir" demişti.

12 MART 2020'DE KISITLAMALAR BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart'ta Türkiye'de ilk kez bir koronavirüs vakası görüldüğünü kamuoyuyla paylaşmasının ardından 12 Mart tarihinden itibaren Türkiye'de ilk kısıtlama kararları devreye girdi. Kademeli olarak gerçekleştirilen kısıtlamalar zamanla genişletildi.

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