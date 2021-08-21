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Kabus evi! Eşi ve oğlunu tabancayla öldürüp intihar etti

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA) |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 22:17 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 22:17

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde Hanife Meydan (36) ve oğlu Egemen Meydan (2) oturdukları evde tabancayla vurulmuş halde, Mehmet Meydan (47) ise evin merdiven boşluğunda kabloyla asılı halde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre Mehmet Meydanın eşi ve çocuğunu öldürüp, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.


Dadak köyünde oturan Mehmet Meydan ve eşi Hanife Meydan çiftinin dağda çobanlık yapan 2 çocuğu, anne ve babalarından haber alamayınca komşulardan yardım istedi. Eve gelen komşular Hanife Meydan ve oğlu Egemen Meydanın tabancayla vurulmuş halde, Mehmet Meydanın ise merdiven boşluğunda kabloyla boynundan asılmış halde cansız bedeniyle karşılaştı.
 
Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen jandarma ekipleri, Mehmet, Hanife ve Egemen Meydanın cansız bedenleri üzerinde ve olay yerinde incelemede bulundu. İlk belirlemelere göre Mehmet Meydanın olay yerinde bulunan tabancayla eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
 
Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.

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Afyonkarahisar Şuhut Dadak
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