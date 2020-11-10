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Kabinedeki çalışma arkadaşlarından Berat Albayrak'a teşekkür mesajları

AA |  10 Kasım 2020 Salı - 11:27 | Son Güncelleme : 10 11 2020 - 11:27

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bazı bakanlar, Twitter hesapları üzerinden Berat Albayrak'a teşekkür mesajı yayımladı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay mesajında, "Güçlü Türkiye yolunda,  milletimiz için vermiş olduğu değerli hizmet ve katkılardan ötürü Sayın Berat  Albayrak'a yürekten teşekkür ederim. Hizmet sancağını devralan Sayın Lütfi  Elvan'ı da içtenlikle tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim." ifadelerini  kullandı.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da paylaşımında, "Güçlü Türkiye  için mücadele eden; enerjide, yerli ve milli üretimin artmasında ülkemize büyük  katkıları olan Sayın Berat Albayrak'a milletimize hizmetlerinden dolayı  minnettarız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bayrağımızı daha ileriye  taşımaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise "Milli enerji ve güçlü ekonomi  vizyonuyla yaptığı tüm çalışmalar için değerli kardeşim Berat Albayrak'a teşekkür  ediyorum." ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan  Lütfi Elvan'ı tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep daha ileriye"  ifadesini kullandı.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Hazine ve Maliye  Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan'ı tebrik ederek, "Zor zamanlarda büyük bir  sorumluluk üstlenen Sayın Berat Albayrak'a ortaya koyduğu hizmetlerden dolayı  teşekkür ederim." açıklamasını yaptı.
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip  Erdoğan'ın liderliğinde 5 yıl boyunca aynı kabinede güçlü ve büyük Türkiye için  kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak'a  ülkem, milletim ve geleceğimize yönelik çabası, gayreti ve samimiyeti için  şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Milletimize yararlı olmaya devam edeceğinden kuşkumuz yok"
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Albayrak için paylaşımda bulundu.
 
Koca, "Sorumluluk aldığı konularda, Türkiye'nin kendine her yönden  yeterli olması idealiyle çalışan Sayın Berat Albayrak, görevinden, isteği üzerine  affedildi. Değerli çalışma arkadaşımın, birikimiyle milletimize yararlı olmaya  devam edeceğinden kuşkumuz yok." paylaşımını yaptı.
 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, "Büyük ve güçlü Türkiye  hedefleri doğrultusunda milletimize önemli hizmetleri olan mesai arkadaşım Sayın  Berat Albayrak'a şükranlarımı sunar, bayrağı devralan Sayın Lütfi Elvan'a yeni  görevinde başarılar dilerim. Allah yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini  kullandı.
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da paylaşımında, "Ülkemiz için büyük bir  sorumlulukla görevini özveriyle yerine getiren Sayın Berat Albayrak'a ortaya  koyduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip  Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Sayın Lütfi Elvan'ı  tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim." açıklamasında bulundu.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Lütfi Elvan'a  başarılar dilerken, "Ülkemizin kalkınması için yaptığı hizmetlerden dolayı Sayın  Berat Albayrak'a teşekkür ederim. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."  değerlendirmesini yaptı.

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