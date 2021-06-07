Kabine toplantısı tarihi öne çekildi! Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı tarihi sorgulaması başladı. 2 haftada bir gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın tarihi bu sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılacak olması dolayısıyla öne çekilecek. 14 Haziran Pazartesi günü yapılması beklenen toplantısı bu hafta yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı tarihi NATO Toplantısı nedeniyle öne çekildi. 14 Haziran tarihinde Erdoğan ve Biden'ın bir araya geleceği NATO toplantısı dolayısıyla Kabine Toplantısı bu hafta yapılacak. Toplantının gündemi yine Koronavirüs tedbirleri olacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı. Toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.



Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın 14 Haziran’da NATO Liderler Zirvesi’ndeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağı bildirildi. İki lider, Biden’ın başkanlık görevine gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşecek. NATO Liderler Zirvesi, 14 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargâhı’nda düzenlenecek.