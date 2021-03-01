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Kabine toplantısı sonucu merak ediliyor! 1 Mart Kabine toplantısı kararları açıklandı mı, ne zaman bitecek, kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş saat kaçta?

01 Mart 2021 Pazartesi - 17:03 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 17:03

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, saat 15.55'te başladı. Kabine toplantısı ne zaman bitecek? Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş saat kaçta?


Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınacak yeni kararlar 1 Mart Kabine toplantısı belli olacak. Normalleşme süreci başlangıcında hangi kararların alınacağı merak edilirken, kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta bitecek? Kabine toplantısı sonrası açıklama ne zaman, Kabine toplantısı sonrası ulusa sesleniş saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK? 

Yeni normalleşmenin detaylarının paylaşılacağı Kabine toplantısı 15:55'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.30 gibi halka seslenmesi bekleniyor.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ!

Yerinde karar yöntemiyle hangi illerde hangi tür normalleşme adımlarının atılacağı kabine toplantısında netleşmiş olacak.
Milyonlarca kişinin beklediği bir konu restoranlar kafeler ne zaman açılacak, sokağa çıkma kısıtlamaları gevşeyecek mi? Tüm bu soruların cevabı bilim kurulunun vermiş olduğu normalleşme kriterlerine göre yapılacak.

Yerinde karar mekanizması işleyecek. Hangi vaka sayısına sahip illerde hangi adımların atılacağı kabine toplantısı sonucunda netleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada restoran ve kafelerle ilgili olarak neler yapabiliriz hangi adımları atabiliriz, bunu kabine toplantısında ele alacağız demişti.

Bilim kurulunun aldığı kriterlere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere gruplara ayrılacak. 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı 35’in altına gelen orta ve düşük olan 30 kentte normalleşme adımlarının atılması kabine toplantısı sonrası bekleniyor.

 

 

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